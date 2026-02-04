Logo
Zabranjene uvučene kvake na vratima automobil, ovo je razlog

Izvor:

SRNA

04.02.2026

15:26

Komentari:

0
Vlada Kine zabranila je ugradnju kvaka na vratima automobila koje se elegantno uvlače u karoseriju jer predstavljaju rizik po bezbjednost, iako je ova tehnologija proslavila kompaniju "Tesla".

Prema odluci kineske Vlade, ovakve električne kvake teško se koriste u slučaju nesreća, prenijela je agencija DPA.

Zabrana prodaje automobila sa ovom tehnologijom u Kini stupa na snagu od 1. januara 2027. godine.

Od tog datuma, vrata automobila na svim vozilima, bez obzira na vrstu pogona, moraju da imaju mehanički mehanizam za otključavanje i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane.

"Tesla" se suočava sa pojačanim nadzorom u SAD zbog navodno neispravnih električnih kvaka na vratima, koje ne funkcionišu u slučaju nesreće, što otežava spasavanje putnika

