Zabranjene uvučene kvake na vratima automobil, ovo je razlog

Izvor:
SRNA
04.02.2026
15:26
Komentari:0
Vlada Kine zabranila je ugradnju kvaka na vratima automobila koje se elegantno uvlače u karoseriju jer predstavljaju rizik po bezbjednost, iako je ova tehnologija proslavila kompaniju "Tesla".
Prema odluci kineske Vlade, ovakve električne kvake teško se koriste u slučaju nesreća, prenijela je agencija DPA.
Zabrana prodaje automobila sa ovom tehnologijom u Kini stupa na snagu od 1. januara 2027. godine.
Od tog datuma, vrata automobila na svim vozilima, bez obzira na vrstu pogona, moraju da imaju mehanički mehanizam za otključavanje i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane.
"Tesla" se suočava sa pojačanim nadzorom u SAD zbog navodno neispravnih električnih kvaka na vratima, koje ne funkcionišu u slučaju nesreće, što otežava spasavanje putnika
Auto-moto
1 god0
Nauka i tehnologija
9 h0
Scena
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
19
30
19
20
19
18
19
13
18
58
Trenutno na programu