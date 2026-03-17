Radnike obezbjeđenja zaključali u kontejner, pa opljačkali gradilište

17.03.2026

Dok je Beograd spavao, na jednom gradilištu u Železniku odigrala se scena kao iz akcionih filmova.

Trojica razbojnika pokazala su nevjerovatnu drskost u pohodu koji je trajao svega nekoliko desetina minuta.

U gluvo doba noći, tačnije dva sata nakon ponoći u nedjelju, tišinu na jednom gradilištu prekinuo je zvuk motora kombija. Ipak, nije bila riječ o zakasnjeloj isporuci materijala, već o dobro organizovanoj pljački.

"Nož pod grlo, pa u kontejner"

Trojica napadača, čiji identitet policija još uvijek utvrđuje, uletjela su na posjed firme i odmah krenula na obezbjeđenje. Prema našim saznanjima, uz prijetnju nožem, razbojnici su savladali dvojicu radnika koji su čuvali objekat.

Umjesto da ih samo vežu, lopovi su primjenili radikalnu metodu - natjerali su radnike da uđu u metalni kontejner, a potom ih unutra zaključali.

Odnijeli sve što je moglo da stane u kombi

Dok su preplašeni radnici bili zarobljeni u mraku kontejnera, pljačkaši su krenuli u "čišćenje" gradilišta. Bez ikakvog ometanja, u svoj kombi su utovarili sve što im je došlo pod ruku- od skupocjenog alata do materijala koji se mogao brzo iznijeti, prenosi Telegraf.rs.

Nakon što su napunili vozilo do vrha, razbojnici su se udaljili u nepoznatom pravcu, ostavljajući radnike zarobljene.

Filmsko bjekstvo iz zatočeništva

Srećom, radnici su nakon kraće drame uspjeli da pronađu način da se izvuku iz kontejnera. Odmah su alarmirali policiju, koja je brzo stigla na lice mjesta.

Iako su preživjeli pravi horor, radnici nisu fizički povrijeđeni.

Policija i tužilaštvo su na nogama, a trenutno se pregledaju snimci sa svih okolnih kamera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

