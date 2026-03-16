Poznat identitet oca i sina, izuzete parafinske rukavice

Autor:

Ognjen Matavulj

16.03.2026

14:05

Komentari:

0
Мјесто трагедије у Бијељини
Bijeljinsko tužilaštvo i policija okončali su uviđaj u porodičnoj kući u Bijeljini gdje su jutros pronađena tijela dvojice muškaraca i utvrđeno je da se radi o Milanu Dragiću i njegovom ocu Miodragu Dragiću, potvrđeno je za ATV.

Na oba tijela bile su vidljive rane od vatrenog oružja i istragom je utvrđeno da se radi o ubistvu i samoubistvu, te da je otac najvjerovatnije ubio sina, a potom izvršio samoubistvo.

Tijela je pronašla Milanova majka u porodičnoj kući u Ulici Srpske dobrovoljačke garde u Bijeljini. Cijeli slučaj policiji je prijavljen oko 10.30 časova.

Мјесто трагедије у Бијељини

”Prvi rezultati uviđaja ukazuju da se radi o ubistvu i samoubistvu. Tragovi na licu mjesta ukazuju da je otac ubio sina, a potom izvršio samoubistvo, što tek treba da bude potvrđeno daljim istražnim radnjama”, kaže izvor ATV-a.

Мјесто трагедије у Бијељини
Mjesto tragedije u Bijeljini

Nakon uviđaja Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini naložilo je da se u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske izvrši obdukcija tijela.

”Tokom uviđaja su izuzete parafinske rukavice za potrebe vještačenja barutnih čestica. Pronađeno je i oružje iz kojeg je najvjerovatnije pucano i naloženo je da se sprovedu sve potrebne istražne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja”, kaže izvor ATV-a.

Мјесто трагедије у Бијељини
Mjesto tragedije u Bijeljini

Motiv ove porodične tragedije za sada nije poznat.

