Sarajlija obećavao da će skinuti crnu magiju, pa uzeo 55.000 KM

Sarajlija M.R. uhapšen je zbog sumnje da je ženu iz Foče prevario za čak 55.000 KM jer joj je mjesecima obećavao da će sa nje i njene porodice skinuti „crnu magiju“.

Prevara je trajala od početka jula prošle godine do 13. marta 2026. godine. Iz PU Foča potvrdili su za Provjereno.info da je osumnjičeni uhapšen 13. marta, piše Provjereno.info. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva, koji se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu prevara. Policija nastavlja rad na dokumentovanju predmeta.

