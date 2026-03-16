Porodicu Avdić pogodila velika nesreća: Uginula krava od koje su živjeli

U selu Kaldrmica, između Konjević Polja i Nove Kasabe, jutros je porodicu Hajre Avdića zadesila velika nesreća kada je iznenada uginula njihova krava, koja je bila glavni izvor prihoda i egzistencije za ovu porodicu.

Kako nam pričaju članovi porodice, krava je sinoć bila potpuno zdrava i sve je bilo kao i svakog dana. Nakon što su je nahranili i zbrinuli, ništa nije ukazivalo na to da bi moglo doći do problema.

Međutim, jutros, kada su došli da je ponovo nahrane i pomuzu, zatekli su tužan prizor - krava nije davala nikakve znakove života.

Za porodicu Avdić ovo predstavlja veliki udarac, jer su nezaposleni, a upravo je ta krava bila njihov osnovni izvor prihoda. Od mlijeka su pravili domaće proizvode koje su prodavali, čime su uspijevali osigurati osnovne životne potrebe.

Ova iznenadna nesreća ostavila ih je bez onoga od čega su živjeli, ali i bez sigurnosti koju su imali zahvaljujući svakodnevnom radu i trudu, piše Crna-hronika.info.

U ovakvim trenucima najviše znači ljudska solidarnost. Svi koji žele pomoći porodici Avdić mogu se javiti Hajri Avdiću na broj telefona 061 673 614.