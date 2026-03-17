Marija se igrala u dvorištu i samo nestala: Otac je pronašao poslije 42 godine

17.03.2026

08:31

Марија се играла у дворишту и само нестала: Отац је пронашао послије 42 године
Priča o Mišel Mariji Njutn zvuči kao scenario za film, ali je u potpunosti stvarna.

Djevojčica koja je nestala početkom osamdesetih godina prošlog vijeka pronađena je živa čak 42 godine kasnije. Najveći šok bio je to što ona sve vrijeme nije znala da je ikada nestala.

Mišel Marija danas ima 45 godina i cijeli život je provela pod drugim imenom, nesvjesna činjenice da se njeno ime godinama nalazilo u nacionalnoj bazi nestale djece. Istina ju je sustigla tek kada joj je policija pokucala na vrata i saopštila ko je zapravo.

Sve je počelo 1983. godine, kada je njena majka Debra Njutn, bez znanja i saglasnosti oca, odvela trogodišnju Mišel Marija Njutn i nestala. Otac, Džozef Njutn, ostao je sam i bez ikakvih informacija o sudbini djeteta. Pokrenuta je opsežna potraga, ali su godine prolazile bez ikakvog traga, pa je slučaj početkom dvehiljaditih zvanično zatvoren.

Ipak, priča tu nije završena. Istraga je ponovo aktivirana 2016. godine, a ključni pomak dogodio se krajem 2024, kada je otkriveno da žena pod lažnim identitetom živi na Floridi. Ispostavilo se da je riječ o Debri Njutn, koja je tada privedena.

Nedugo potom, policija je pronašla i Mišel. Susret sa istinom bio je potresan. Saznala je da je kao dijete oteta i da je cijeli život živjela u zabludi. Kasnije je priznala da joj je trebalo vrijeme da shvati razmjere onoga što je čula, ali i da je poželjela da upozna svog biološkog oca. Za Džozefa Njutna, taj trenutak bio je ostvarenje sna. Nakon decenija traganja i neizvjesnosti, susret sa kćerkom opisao je kao najsrećniji dan u životu.

Kako je moguće da Mišel nikada nije posumnjala u svoju prošlost? Kao trogodišnje dijete, nije mogla da razumije šta se dešava. Majka ju je odvela u drugu državu i započela novi život pod drugim imenom, bez ikakvog kontakta s prošlošću.

Razlozi zbog kojih je Debra odlučila da nestane sa djetetom nikada nisu javno objelodanjeni. Porodica je insistirala da ti detalji ostanu privatni, a motivi njenog postupka do danas su ostali nepoznanica. Jedno je, međutim, sigurno, poslije 42 godine, priča o nestaloj djevojčici dobila je kraj kakav se rijetko viđa, prenosi Kurir.

Pročitajte više

Предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић

Društvo

Savić za ATV: Gorivo u BiH i dalje jeftinije nego u regionu

4 h

9
Крај приватности на Инстаграму: Шта се дешава?

Nauka i tehnologija

Kraj privatnosti na Instagramu: Šta se dešava?

4 h

0
На кућном прагу човјека усмртио чекићем: Комшије у страху

Hronika

Na kućnom pragu čovjeka usmrtio čekićem: Komšije u strahu

4 h

0
Туга у свијету глуме: Преминуо Мет Кларк

Kultura

Tuga u svijetu glume: Preminuo Met Klark

4 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Без напада на Иран би избио нуклеарни конфликт и трећи свјетски рат

Svijet

Tramp: Bez napada na Iran bi izbio nuklearni konflikt i treći svjetski rat

4 h

6
Болница преглед

Svijet

Smrtonosna bakterija kosi studente: Hiljade mladih u redu čeka lijek

5 h

0
Ушао у кафић и убио двије особе: У току потрага за нападачем

Svijet

Ušao u kafić i ubio dvije osobe: U toku potraga za napadačem

5 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Kubu pogodio snažan zemljotres

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

U 101. godini preminula Ljeposava Savanović

12

53

Potrebna su vam samo tri sastojka: Ovaj jutarnji napitak reguliše probavu

12

43

Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

12

40

Pokazala sve: Isplivao sadržaj Onli Fensa Mirjane Pajković

12

40

Ova četiri znaka stalno prave haos

