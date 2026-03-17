Marija se igrala u dvorištu i samo nestala: Otac je pronašao poslije 42 godine

Priča o Mišel Mariji Njutn zvuči kao scenario za film, ali je u potpunosti stvarna.

Djevojčica koja je nestala početkom osamdesetih godina prošlog vijeka pronađena je živa čak 42 godine kasnije. Najveći šok bio je to što ona sve vrijeme nije znala da je ikada nestala.

Mišel Marija danas ima 45 godina i cijeli život je provela pod drugim imenom, nesvjesna činjenice da se njeno ime godinama nalazilo u nacionalnoj bazi nestale djece. Istina ju je sustigla tek kada joj je policija pokucala na vrata i saopštila ko je zapravo.

Sve je počelo 1983. godine, kada je njena majka Debra Njutn, bez znanja i saglasnosti oca, odvela trogodišnju Mišel Marija Njutn i nestala. Otac, Džozef Njutn, ostao je sam i bez ikakvih informacija o sudbini djeteta. Pokrenuta je opsežna potraga, ali su godine prolazile bez ikakvog traga, pa je slučaj početkom dvehiljaditih zvanično zatvoren.

Ipak, priča tu nije završena. Istraga je ponovo aktivirana 2016. godine, a ključni pomak dogodio se krajem 2024, kada je otkriveno da žena pod lažnim identitetom živi na Floridi. Ispostavilo se da je riječ o Debri Njutn, koja je tada privedena.

Nedugo potom, policija je pronašla i Mišel. Susret sa istinom bio je potresan. Saznala je da je kao dijete oteta i da je cijeli život živjela u zabludi. Kasnije je priznala da joj je trebalo vrijeme da shvati razmjere onoga što je čula, ali i da je poželjela da upozna svog biološkog oca. Za Džozefa Njutna, taj trenutak bio je ostvarenje sna. Nakon decenija traganja i neizvjesnosti, susret sa kćerkom opisao je kao najsrećniji dan u životu.

Kako je moguće da Mišel nikada nije posumnjala u svoju prošlost? Kao trogodišnje dijete, nije mogla da razumije šta se dešava. Majka ju je odvela u drugu državu i započela novi život pod drugim imenom, bez ikakvog kontakta s prošlošću.

Razlozi zbog kojih je Debra odlučila da nestane sa djetetom nikada nisu javno objelodanjeni. Porodica je insistirala da ti detalji ostanu privatni, a motivi njenog postupka do danas su ostali nepoznanica. Jedno je, međutim, sigurno, poslije 42 godine, priča o nestaloj djevojčici dobila je kraj kakav se rijetko viđa, prenosi Kurir.