Tuga u svijetu glume: Preminuo Met Klark

Glumac Met Klark, poznat po ulozi u filmu "Povratak u budućnost III", preminuo je u 89. godini, potvrđeno je medijima.

Porodica je navela da je smrt nastupila usljed komplikacija nakon operacije.

Prema TMZ-u, Klark je preminuo u svom domu u Ostinu, Teksas, nakon komplikacija izazvanih operacijom kičme.

Njegova porodica istakla je da je bio "glumac među glumcima" koji nije težio slavnim ulogama, već je više cijenio rad sa dobrim ljudima.

Porodica je dodala da je "otišao onako kako je živio – po svojim pravilima".

Klark će biti zapamćen po ulozi Čestera, barmena, u trećem dijelu serijala "Povratak u budućnost", u kojem glume Majkl Dž. Foks i Kristofer Lojd.

"Back to the Future" actor Matt Clark has died at 89 💔🕊️ https://t.co/QZ1DPcgW8R pic.twitter.com/oZriF49zN0 — TMZ (@TMZ) March 16, 2026

U dugogodišnjoj karijeri, Klark je ostvario brojne uloge, uglavnom u vestern filmovima.

Karijeru je započeo 1960-ih kao pljačkaš u filmu "Crn kao ja" (1964).

Njegova posljednja velika filmska uloga bila je u filmu "Milion načina da umreš na zapadu" (2014).

Ostavio je suprugu Šeron Mejs, koju je oženio 2000. godine, i petoro djece.

Njegova snaha je takođe glumica, Kimberli Bek, poznata po filmovima "Petak 13: Posljednje poglavlje" i "Dan nezavisnosti".