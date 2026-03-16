Trijumf filma "Jedna bitka za drugom" na dodjeli Oskara

Oskar za najbolju režiju otišao je u ruke Pola Tomasa Andersona za film "Jedna bitka za drugom".

Film "Jedna bitka za drugom" kući nosi još tri Oskara - za najbolju montažu i najbolji scenario.

Za najbolju glavnu mušku ulogu Oskarom je nagrađen Majkl B. Džordan za vanserijsku ulogu u ostvarenju "Grešnici".

Ovaj film, koji je bio favorit na dodjeli nagrade Oskar, dobio je prestižno priznanje za najbolju muziku.

Džesi Bakli trijumfovala je u kategoriji za najbolju glavnu žensku ulogu. Glumica je kandidovana zahvaljujući izuzetnoj ulozi Agnes, supruge Vilijama Šekspira, u filmu "Hamnet".

Reditelj Joakim Trir sa filmom "Sentimentalna vrijednost" trijumfovao je u kategoriji van engleskog govornog područija.

Norveško ostvarenje nominovano je u 9 kategorija.

Lajonel Riči dodijelio je Oskara za najbolju pjesmu. Nagradu je odnijela numera "KP: Demon Hunters" i time je postala prva Kej pop pjesma koja je osvojila Oskara.