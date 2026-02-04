Kina je napravila ogroman iskorak: Roboti prave robote

Kina je napravila ogroman iskorak u industriji humanoidnih robota. Kompanija Eyou Robot Technology saopštila je da je u Šangaju pokrenula prvu potpuno automatizovanu proizvodnju zglobnih spojeva za humanoidne robote, bez klasične ljudske montaže.

Novi pogon projektovan je za kapacitet od 100.000 jedinica godišnje, uz plan da se proizvodnja u narednom periodu poveća čak tri puta. U praksi to znači da roboti sada učestvuju u izradi ključnih delova drugih robota, neprekidno, 24 sata dnevno.

Kompanija Eyou Robot Technology osnovana je 2018. godine i danas snabdijeva više kineskih proizvođača humanoidnih robota, među kojima je i AgiBot. Masovna proizvodnja komponenti krenula je 2023. godine, a do kraja prošle godine isporučeno je više od 95.000 jedinica, što jasno pokazuje brz rast potražnje.

Iz kompanije ističu da potpuna automatizacija donosi dve ključne prednosti. Prva je značajno smanjenje troškova proizvodnje kroz veću produktivnost, dok je druga konzistentan kvalitet, jer roboti eliminišu greške koje su česte u manuelnom radu. Troškovi ljudske radne snage svedeni su gotovo isključivo na planirano održavanje sistema.

Predstavnici kineske industrije robotike navode da se razvoj ovog sektora neće odvijati kao kod automobila, gdje je rast bio postepen i dugoročan. Očekuje se nagli skok potražnje za humanoidnim robotima čim se reše ključni tehnološki izazovi, što bi moglo dovesti do brzog širenja proizvodnih kapaciteta i dodatnog pada cijena.

Za kinesku robotiku ovo je signal da ulazi u fazu masovne industrijske proizvodnje, gdje brzina, obim i cijena postaju presudni faktori, prenosi Telegraf.