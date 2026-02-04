Zapaljen lokal u centru grada

Izvor:
Telegraf
04.02.2026
10:22
Stanovnike samog centra Beograda juče je uznemirila snažna detonacija.
Prema prvim informacijama, ugostiteljski objekat u Kalarčevoj je izgorio, a ispituje se šta se dogodilo.
Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, a prema trenutno dostupnim informacijama, nema povrijeđenih osoba, budući da u trenutku eksplozije u lokalu i u njegovoj neposrednoj blizini nije bilo nikoga.
Nezvanično, vlasnik objekta brze hrane "Zaltiborska fantazija" je bivši suprug pjevačice Kaje Ostojić.
U lokalu je izgorio šank.
