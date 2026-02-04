Zapaljen lokal u centru grada

Prema prvim informacijama, ugostiteljski objekat u Kalarčevoj je izgorio, a ispituje se šta se dogodilo.

Svijet Majka koja je sa djecom bježala od smaka svijeta završila u pritvoru: Poznato gdje su djeca

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, a prema trenutno dostupnim informacijama, nema povrijeđenih osoba, budući da u trenutku eksplozije u lokalu i u njegovoj neposrednoj blizini nije bilo nikoga.

Nezvanično, vlasnik objekta brze hrane "Zaltiborska fantazija" je bivši suprug pjevačice Kaje Ostojić.

Svijet Brat i sestra upali u hladan potok, nije im bilo pomoći

U lokalu je izgorio šank.