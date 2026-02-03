Pokušaj otmice u Novom Sadu? "Muškarac tjerao đaka da uđe u njegov auto, viđen oko škole"

Društvenim mrežama širi se hitno upozorenje roditeljima čija djeca pohađaju OŠ "Marija Trandafil" u Veterniku. Prema svjedočenjima građana, nepoznati muškarac u crnom vozilu pokušao je da stupi u kontakt sa učenikom, zbog čega se apeluje na maksimalan oprez u ovom djelu naselja. On je navodno ponudio djetetu prevoz, a onda pokušao i da ga ugura u svoj auto.

Novi Sad i Veternik su proteklih sati na nogama nakon što su u javnost procurile informacije o potencijalno opasnoj situaciji u blizini osnovne škole. Prema navodima koji masovno kruže u lokalnim grupama, zabilježen je incident u kojem je stariji muškarac, opisan kao osoba sa sijedom kosom i naočarima, pokušao da namami dijete u crni automobil marke Folksvagen Polo.

Ono što dodatno unosi nemir među žitelje Veternika su tvrdnje da se slične situacije u istom rejonu ponavljaju. Prema objavljenim informacijama, ovo je već drugi ili treći put da se sumnjivo vozilo primećuje u blizini škole, a scenario je uvijek sličan - nuđenje prevoza i pokušaj kontakta sa djecom koja se sama vraćaju sa nastave.

U objavama koje se dijele na društvenim mrežama, navodi se da je dijete, srećom, uspjelo da pobjegne i o svemu obavijesti nadležne u školi.

U tekstovima koji se šire internetom, zajednica apeluje na sve roditelje da razgovaraju sa djecom i podsjete mališane da ne prilaze nepoznatim automobilima i ne stupaju u bilo kakvu komunikaciju sa strancima. Svi stanari okolnih ulica i roditelji koji se nađu u blizini škole pozvani su da obrate pažnju na svako sumnjivo vozilo ili ponašanje pojedinaca.

Cilj ovog apela, kako navode autori objava, nije širenje panike, već podizanje nivoa bezbjednosti na viši nivo. S obzirom na to da se detaljan opis vozila već proširio mrežama, građani se pozivaju da svaku novu informaciju ili sumnjiv snimak sa nadzornih kamera odmah prijave kako bi se osigurao miran povratak djece iz školskih klupa.

(Telegraf)