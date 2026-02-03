Logo
У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

Извор:

Спутник Србија

03.02.2026

15:09

У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије
Фото: Pixabay

Руски научници раде на великом броју иновативних медицинских рјешења, међу којима су лекови против аутоимуних болести, као и методе лијечења онколошких обољења без примене хемиотерапије, изјавио је предсједник Руске академије наука Генадиј Красников.

У интервјуу за Спутњик, он је говорио о напретку у лијечењу онкологије.

„Постоје приступи који омогућавају да се тумори много ефикасније лијече без хемотерапије“, истакао је Красников.

Према његовим ријечима, у Русији постоји велики број оваквих развојних пројеката. Као примјер навео је лијек за лијечење Бехтеревљеве болести, створен на основу јединственог приступа, који би могао да се примјењује и код других аутоимуних обољења.

вакцина

Здравље

Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

Красников је нагласио да оваква достигнућа у медицини доприносе продужетку животног вијека и омогућавају људима да и у познијим годинама воде активан и квалитетан живот.

