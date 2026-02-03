У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

Извор:
Руски научници раде на великом броју иновативних медицинских рјешења, међу којима су лекови против аутоимуних болести, као и методе лијечења онколошких обољења без примене хемиотерапије, изјавио је предсједник Руске академије наука Генадиј Красников.
У интервјуу за Спутњик, он је говорио о напретку у лијечењу онкологије.
„Постоје приступи који омогућавају да се тумори много ефикасније лијече без хемотерапије“, истакао је Красников.
Према његовим ријечима, у Русији постоји велики број оваквих развојних пројеката. Као примјер навео је лијек за лијечење Бехтеревљеве болести, створен на основу јединственог приступа, који би могао да се примјењује и код других аутоимуних обољења.
