Русиja тестира нови лијек сличан препарату за лијечење Хочкиновог лимфома

Извор:
Спутник Србија
22.01.2026
15:45
Коментари:0
Руска биотехнолошка компанија „Биокад“ започела је клиничко испитивање лијека сличног иновативном препарату за лијечење Хочкиновог лимфома, саопштила је прес-служба компаније.
„'Биокад' је објавио почетак I фазе клиничког испитивања БЦД-283-1, биолошког лијека сличног препарату за лијечење рецидивираног и рефракторног класичног Хочкиновог лимфома. Испитивање се спроводи у Русији и Белорусији и има за циљ проширење приступа пацијената савременој циљаној терапији“, наводи се у саопштењу.
Клиничко испитивање БЦД-283-1 је мултицентрално испитивање I фазе, чији је циљ да се потврди биолошка сличност препарата у односу на оригинални брентуксимаб ведотин.
„БЦД-283 је биолошки сличан модерном лијеку против рака који се користи за лијечење Хочкиновог лимфома и неких других врста лимфома. Ови лијекови се сматрају циљаним терапијама, што значи да дјелују специфично циљајући туморске ћелије“, додаје „Биокад“.
Здравље
У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака
Хочкинов лимфом спада у ријетке онкохематолошке болести. У Русији се са дијагнозом Хочкиновог лимфома сваке године суочавају хиљаде људи — болест се јавља код приближно 2,2 особе на 100.000 људи, истиче „Биокад“.
Може се јавити у било ком узрасту, али се најчешће дијагностикује код младих људи старости од 16 до 35 година. Приближно 10-30 одсто пацијената доживи рецидив или болест пређе у рефракторни ток, закључили су у компанији.
Савјети
2 ч0
Регион
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Најновије
Најчитаније
17
55
17
49
17
47
17
42
17
40
Тренутно на програму