Logo
Large banner

Русиja тестира нови лијек сличан препарату за лијечење Хочкиновог лимфома

Извор:

Спутник Србија

22.01.2026

15:45

Коментари:

0
Русиja тестира нови лијек сличан препарату за лијечење Хочкиновог лимфома
Фото: pexels/Karola G

Руска биотехнолошка компанија „Биокад“ започела је клиничко испитивање лијека сличног иновативном препарату за лијечење Хочкиновог лимфома, саопштила је прес-служба компаније.

„'Биокад' је објавио почетак I фазе клиничког испитивања БЦД-283-1, биолошког лијека сличног препарату за лијечење рецидивираног и рефракторног класичног Хочкиновог лимфома. Испитивање се спроводи у Русији и Белорусији и има за циљ проширење приступа пацијената савременој циљаној терапији“, наводи се у саопштењу.

Клиничко испитивање БЦД-283-1 је мултицентрално испитивање I фазе, чији је циљ да се потврди биолошка сличност препарата у односу на оригинални брентуксимаб ведотин.

„БЦД-283 је биолошки сличан модерном лијеку против рака који се користи за лијечење Хочкиновог лимфома и неких других врста лимфома. Ови лијекови се сматрају циљаним терапијама, што значи да дјелују специфично циљајући туморске ћелије“, додаје „Биокад“.

вакцина

Здравље

У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

Хочкинов лимфом спада у ријетке онкохематолошке болести. У Русији се са дијагнозом Хочкиновог лимфома сваке године суочавају хиљаде људи — болест се јавља код приближно 2,2 особе на 100.000 људи, истиче „Биокад“.

Може се јавити у било ком узрасту, али се најчешће дијагностикује код младих људи старости од 16 до 35 година. Приближно 10-30 одсто пацијената доживи рецидив или болест пређе у рефракторни ток, закључили су у компанији.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови:

Русија

вакцинација

Болест

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Djeca i pas gledaju TV, kućni ljubimac

Савјети

Ова навика може негативно утицати на развој говора вашег дјетета

2 ч

0
Сандро Силајџић депортован из САД-а

Регион

Дервенћанина депортовали након 30 година живота у САД, разлог бизаран

2 ч

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов

Сцена

"Ушао је у свој стан који му припада!" Огласио се адвокат Душка Тошића

2 ч

0
Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

Свијет

Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

2 ч

0

Више из рубрике

Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

Наука и технологија

Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

2 ч

0
Telefon

Наука и технологија

Тинејџерима укинуте друштвене мреже - њихове реакције шокирале

5 ч

0
Ово сви бацају у смеће, а садржи 22-каратно злато

Наука и технологија

Ово сви бацају у смеће, а садржи 22-каратно злато

9 ч

0
лед

Наука и технологија

Научници нашли „Ахилову пету“ Гренланда

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

17

40

Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner