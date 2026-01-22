Logo
"Ушао је у свој стан који му припада!" Огласио се адвокат Душка Тошића

22.01.2026

15:33

Коментари:

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов
Фото: Instagram/duskotosic

"Душко Тошић не дугује алиментацију бившој супрузи Јелени Карлеуши, нити је насилно ушао или обио стан у којем су некада заједно живјели", тврди адвокат некадашњег фудбалског репрезентативца Душка Тошића Никола Премовић.

Саопштење преносимо у цјелости:

"Као адвокат Душка Тошића, а по његовом налогу, поводом различитих медијских текстова везаних за наводни Душков ‘упад’ у сопствени стан, као и текстова који се односе на неплаћање алиментације за његове малољетне кћерке, истичем сљедеће:

Јоркшеир

Свијет

Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

Душково дуговање по основу издржавања алиментације износи нула динара. Дакле, он не дугује ниједну алиментацију.

Душко није упао, обио стан, нити се у истом "забарикадирао", већ је ушао у сопствени стан, који му припада по пуноважном купопродајном уговору. Не ради се ни о каквом насилном упаду, већ о уласку у непокретност у којој борави са неспорним правним основом.

Струја

Бања Лука

Сутра без струје више улица у Бањалуци

Током периода развода брака, договор је био да се Јелена Карлеуша са кћеркама пресели у вилу у Улици Аугуста Цесарца, док би Душко наставио да живи у предметном стану, што је констатовано и у споразуму о разводу брака. Како до тог пресељења никада није дошло, Душко је одлучио да уђе у сопствени стан.

Све остале наводе који су се појавили у медијима, овим путем, у име мог клијента Душка Тошића, демантујем као неистините", наводи се у саопштењу адвоката Премовића, преноси Курир.

Коментари (0)
