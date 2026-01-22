Ђорђе Давид запријетио одласком из Звезда Гранда

22.01.2026
Рокер Ђорђе Давид, изреволтиран дешавањима у такмичењу "Звезде Гранда", изјавио је како ће размислити да ли ће остати члан жирија у овом такмичењу.
Ђорђе Давид је озбиљно схватио своју улогу ментора у "Звездама Гранда", а током жустре борбе за пролаз свог кандидата и гласања, обратио се директно продукцији, изражавајући незадовољство и стављајући питање своје будућности у жирију.
- Само ћу рећи продукцији: размислите да ли остајем следеће године у жирију, из једног разлога – казао је Ђорђе.
Убрзо му је подршку пружила Дара Бубамара, која је као ментор стала у његову одбрану и критиковала дио жирија.
трећег круга остали прибрани и смирени и потпуно се удружили.
