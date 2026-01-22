Logo
Large banner

Ђорђе Давид запријетио одласком из Звезда Гранда

22.01.2026

12:03

Коментари:

0
Ђорђе Давид запријетио одласком из Звезда Гранда
Фото: Youtube screenshot

Рокер Ђорђе Давид, изреволтиран дешавањима у такмичењу "Звезде Гранда", изјавио је како ће размислити да ли ће остати члан жирија у овом такмичењу.

Ђорђе Давид је озбиљно схватио своју улогу ментора у "Звездама Гранда", а током жустре борбе за пролаз свог кандидата и гласања, обратио се директно продукцији, изражавајући незадовољство и стављајући питање своје будућности у жирију.

илу-чај-напитак-22012026

Здравље

Ојачајте имунитет природним путем: Ево које намирнице треба уврстити у исхрану

- Само ћу рећи продукцији: размислите да ли остајем следеће године у жирију, из једног разлога – казао је Ђорђе.

Убрзо му је подршку пружила Дара Бубамара, која је као ментор стала у његову одбрану и критиковала дио жирија.

трећег круга остали прибрани и смирени и потпуно се удружили.

Подијели:

Тагови:

Zvezde Granda

Ђорђе Давид

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

4 ч

0
Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

Сцена

Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

5 ч

0
Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

Сцена

Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

15 ч

0
Душко Тошић

Сцена

ДРАМА НА ДЕДИЊУ! Душко Тошић се забарикадирао у вилу!

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

13

55

Клуб Бошњака без сагласности: Нема вета на избор нове Владе Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner