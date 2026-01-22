Познато вријеме и мјесто испраћаја Сенке Велетанлић

Извор:
Телеграф
22.01.2026
Југословенска дива, Сенка Велетанлић, преминула је 19. јануара, у 90. години.
Тужну вијест саопштио је на Фејсбуку њен син, чувени музичар Васил Хаџиманов, а сада је открио када и гдје ће бити сахрањена.
- Велико хвала свима на искреним порукама, позивима и писмима. Мислим да ни Сенка није била свјесна колико су је поштовали и вољели и послије свих ових година. Испраћај и кремирање биће обављени у уторак 27. Јануар, у 12:30, на Новом гробљу у Београду. Урна ће касније бити постављена у Алеју заслужних грађана - написао је син Сенке Велетанлић.
