Logo
Large banner

Познато вријеме и мјесто испраћаја Сенке Велетанлић

Извор:

Телеграф

22.01.2026

13:12

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Југословенска дива, Сенка Велетанлић, преминула је 19. јануара, у 90. години.

Тужну вијест саопштио је на Фејсбуку њен син, чувени музичар Васил Хаџиманов, а сада је открио када и гдје ће бити сахрањена.

Милорад Додик

Република Српска

Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању одбора за мир

- Велико хвала свима на искреним порукама, позивима и писмима. Мислим да ни Сенка није била свјесна колико су је поштовали и вољели и послије свих ових година. Испраћај и кремирање биће обављени у уторак 27. Јануар, у 12:30, на Новом гробљу у Београду. Урна ће касније бити постављена у Алеју заслужних грађана - написао је син Сенке Велетанлић.

Подијели:

Таг:

Сенка Велетанлић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

Република Српска

Измјене Закона о стварним правима упућене Заједничкој комисији

1 ч

0
Више повријеђених у тешкој несрећи

Хроника

Више повријеђених у тешкој несрећи

1 ч

0
Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

БиХ

Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

1 ч

0
Сушење одјеће

Савјети

Веома је опасно: Ево зашто никада не бисте требали сушити одјећу на радијатору

1 ч

0

Више из рубрике

Ђорђе Давид запријетио одласком из Звезда Гранда

Сцена

Ђорђе Давид запријетио одласком из Звезда Гранда

2 ч

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

4 ч

0
Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

Сцена

Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

5 ч

0
Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

Сцена

Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

13

55

Клуб Бошњака без сагласности: Нема вета на избор нове Владе Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner