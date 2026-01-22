Сутра без струје више улица у Бањалуци

22.01.2026
Више улица у Бањалуци у петак, 23. јануара, неће имати струју.
Како је саопштено из "Електрокрајине", без струје ће бити дијелови улица Благоја Паровића, Грмечка и Јована Бијелића и то у периоду од 10 до 12.
"Од девет до 14 часова без струје ће бити дијелови улица Милана Радмана, Драгише Васића, Равногорска, Петра Рађеновића, Петра Прерадовића и Слободана Јовановића", наводе они.
Такође, од девет до 13 часова без струје ће бити дијелови улица Дуципоље, Војводе Уроша Дреновића и Стојка Врањеша, као и дио насеља Карановац.
