Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

Извор:
Аваз
22.01.2026
15:28
Коментари:0
На источној обали енглеског Јоркшира (Yorkshirea), нуклеарни бункер стар око 70 година налази се пред нестанком, а према процјенама локалних ентузијаста и историчара, у море би могао пасти већ за неколико дана усљед убрзане обалне ерозије.
Ријеч је о цигленој грађевини смјештеној у близини мјеста Тунстал, која је изграђена током Хладног рата као осматрачница у случају нуклеарног сукоба. Бункер је данас дјелимично изложен на ивици блатњаве литице, око 20 метара изнад плаже, без икаквог ослонца према унутрашњости копна.
Историчар Дејви Робинсон (Davey), који заједно с партнерком Трејси Чарлтон документује посљедње дане бункера, упозорава да је његов крај врло близу.
- Живимо на једној од обала с најбржом ерозијом у Европи и овај бункер нема још много времена, можда свега неколико дана - рекао је Робинсон.
This nuclear bunker on the Yorkshire coast is "just a few days" away from falling into the sea.— BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) January 16, 2026
Find out more: https://t.co/8bcbEP5dgE pic.twitter.com/DiWRosaoYW
Према подацима британске Агенције за околиш, источни Јоркишеир има једну од најбрже еродирајућих обала у Уједињеном Краљевству, с просјечним годишњим губитком тла од око два метра. Процјењује се да је од римског доба нестало око пет километара копна, укључујући чак 23 села.
Бункер у Тунсталу познат је као Tunstall РОЦ (Royal Observer Corps) Пост, а према подацима истраживачке групе Subterranea Brittanica, изграђен је 1959. године и повучен из употребе почетком 1990-их.
Робинсон наводи да је бункер имао спаваће и врло основне животне услове.
Србија
Детаљи тровања бебе у вртићу: Попила течност из флашице и изгубила свијест
- Дизајниран је тако да људи могу боравити унутра и чекати да се региструје нуклеарна експлозија, а затим да информације прослиједе другим бункерима широм земље - казао је, додајући: "Срећом, никада није био кориштен."
Робинсон и Чарлтон већ девет дана заредом долазе на локацију у очекивању да ће се грађевина обрушити у море. Снимке објављују на свом YouTube каналу, гдје, како кажу, привлаче пажњу публике из цијелог свијета.
- То даје додатно значење цијелом процесу ерозије. Овај бункер је симбол онога што се овдје дешава. Видјети како се конкретан, физички објекат помјера и нестаје најбоље показује размјере проблема - рекао је Робинсон.
Свијет
Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено
Чарлтон је поручила да ће наставити долазити и снимати докле год бункер стоји.
- Свјесни смо да му је остало још само неколико дана и осјећамо обавезу према хиљадама људи који сада прате наше снимке да будемо овдје до самог краја - казала је.
Наука и технологија
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Бања Лука
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
01
18
00
17
55
17
49
17
47
Тренутно на програму