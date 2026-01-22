Logo
Large banner

Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

Извор:

Аваз

22.01.2026

15:28

Коментари:

0
Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса
Фото: Printscreen/X

На источној обали енглеског Јоркшира (Yorkshirea), нуклеарни бункер стар око 70 година налази се пред нестанком, а према процјенама локалних ентузијаста и историчара, у море би могао пасти већ за неколико дана усљед убрзане обалне ерозије.

Ријеч је о цигленој грађевини смјештеној у близини мјеста Тунстал, која је изграђена током Хладног рата као осматрачница у случају нуклеарног сукоба. Бункер је данас д‌јелимично изложен на ивици блатњаве литице, око 20 метара изнад плаже, без икаквог ослонца према унутрашњости копна.

Крај врло близу

Историчар Дејви Робинсон (Davey), који заједно с партнерком Трејси Чарлтон документује посљедње дане бункера, упозорава да је његов крај врло близу.

- Живимо на једној од обала с најбржом ерозијом у Европи и овај бункер нема још много времена, можда свега неколико дана - рекао је Робинсон.

Према подацима британске Агенције за околиш, источни Јоркишеир има једну од најбрже еродирајућих обала у Уједињеном Краљевству, с просјечним годишњим губитком тла од око два метра. Процјењује се да је од римског доба нестало око пет километара копна, укључујући чак 23 села.

Бункер у Тунсталу познат је као Tunstall РОЦ (Royal Observer Corps) Пост, а према подацима истраживачке групе Subterranea Brittanica, изграђен је 1959. године и повучен из употребе почетком 1990-их.

Имао основне животне услове

Робинсон наводи да је бункер имао спаваће и врло основне животне услове.

илу-вртићи-12112025

Србија

Детаљи тровања бебе у вртићу: Попила течност из флашице и изгубила свијест

- Дизајниран је тако да људи могу боравити унутра и чекати да се региструје нуклеарна експлозија, а затим да информације прослиједе другим бункерима широм земље - казао је, додајући: "Срећом, никада није био кориштен."

Робинсон и Чарлтон већ девет дана заредом долазе на локацију у очекивању да ће се грађевина обрушити у море. Снимке објављују на свом YouTube каналу, гд‌је, како кажу, привлаче пажњу публике из цијелог свијета.

- То даје додатно значење цијелом процесу ерозије. Овај бункер је симбол онога што се овд‌је дешава. Вид‌јети како се конкретан, физички објекат помјера и нестаје најбоље показује размјере проблема - рекао је Робинсон.

Володимир Зеленски-22012026

Свијет

Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

Чарлтон је поручила да ће наставити долазити и снимати докле год бункер стоји.

- Свјесни смо да му је остало још само неколико дана и осјећамо обавезу према хиљадама људи који сада прате наше снимке да будемо овд‌је до самог краја - казала је.

Подијели:

Тагови:

bunker

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

Наука и технологија

Дјевојка тужила четири велике друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

2 ч

0
Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

Занимљивости

Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

2 ч

0
Сутра без струје више улица у Бањалуци

Бања Лука

Сутра без струје више улица у Бањалуци

3 ч

0
Затражен притвор за осумњиченог за искориштавање дјеце за порнографију

Хроника

Затражен притвор за осумњиченог за искориштавање дјеце за порнографију

3 ч

0

Више из рубрике

Украјински предсједник Володимир Зеленски

Свијет

Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

3 ч

0
Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

Свијет

Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

3 ч

0
Гренланд зима

Свијет

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

3 ч

0
Жењезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

01

Неуролози упозоравају: 8 симптома које никада не смијете игнорисати

18

00

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner