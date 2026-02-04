Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

Извор:
Четвoро дјеце из америчке савезне државе Утах напокон је на путу кући након драматичне међународне потраге која је завршила у Хрватској. Њихова мајка, 35-годишња Елешија Ен Сејмур, ухапшена је у Дубровнику под сумњом за кршење права дјетета након што је дјецу у децембру одвела у Европу, бјежећи од "смака свијета".
Све је почело 30. новембра, када је Елешија, према тврдњама истражилаца, кривотворила документе и с дјецом побјегла из Салт Лејк Ситија. Њен бивши супруг Кендал Сејмур и отац најмлађег дјетета нису имали појма гдје су нестали све док полиција у њеном празном стану није пронашла биљежницу с упутама за уништавање мобилних и докумената.
Мотив је био бизаран. Елешија је вјеровала да долази смак свијета. На свом ТикТок профилу објављивала је визије о електромагнетским нападима и тврдила: "Господин покушава поручити људима да ће ово бити хладна зима, спремите залихе." Чак је и бившем партнеру послала поруку да је у Француској, док је заправо с дјецом боравила на Корчули, а потом у Дубровнику код друге Американке која је дијелила њезина увјерења.
Кључни преокрет догодио се у Дубровнику захваљујући дјечјој сналажљивости. Док су боравили код једне породице, једно од њене дјеце рекло је сину домаћина: "Хеј, прогуглај моје име, наћи ћеш га." Дјечак је то учинио, открио да су дјеца на свим свјетским потјерницама и тако је полиција сазнала њихову тачну локацију.
Хапшење је покренуло сложену правну процедуру. Иако је отац Кендал Сејмур одмах стигао у Хрватску с документацијом ФБИ-ја,закони Хрватске захтијевали додатне провјере. "Таква провјера је стандардни поступак и служи осигуравању континуитета заштите дјетета", појаснили су из Хрватског завода за социјални рад, док су дјеца смјела виђати оца тек два сата дневно.
Данас, након што су све провјере завршене и пасоши враћени, дјеца су напокон напустила Хрватску. Кендал је јавно захвалио донаторима који су прикупили више од 57 хиљада долара за трошкове пута и правне битке. "Успјели смо, водимо дјецу кући! Без ваше помоћи и невјероватне мреже пријатеља, ово не би било могуће", поручио је отац. У знак захвалности, породица је купила потрепштине за дјецу која су остала у дому Маслина, истичући да су њихови малишани тамо били третирани с великом пажњом.
Док се дјеца враћају нормалном животу у Утаху, њихова мајка Елешија остаје у хрватском притвору. Чека је одлука о изручењу САД-у, гдје је оптужена за ометање старатељства и одвођење дјеце из државе, што се сматра тешким казненим дјелом.
