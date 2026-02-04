Logo
Мајка која је са дјецом бјежала од смака свијета завршила у притвору: Познато гдје су дјеца

Извор:

Јутарњи.хр

04.02.2026

10:13

Коментари:

0
Фото: Pexels

Четвoро дјеце из америчке савезне државе Утах напокон је на путу кући након драматичне међународне потраге која је завршила у Хрватској. Њихова мајка, 35-годишња Елешија Ен Сејмур, ухапшена је у Дубровнику под сумњом за кршење права дјетета након што је дјецу у децембру одвела у Европу, бјежећи од "смака свијета".

Све је почело 30. новембра, када је Елешија, према тврдњама истражилаца, кривотворила документе и с дјецом побјегла из Салт Лејк Ситија. Њен бивши супруг Кендал Сејмур и отац најмлађег дјетета нису имали појма гдје су нестали све док полиција у њеном празном стану није пронашла биљежницу с упутама за уништавање мобилних и докумената.

policija rs

Хроника

Жесток удес у центру Бањалуке: Предњи дио аута смрскан

Мотив је био бизаран. Елешија је вјеровала да долази смак свијета. На свом ТикТок профилу објављивала је визије о електромагнетским нападима и тврдила: "Господин покушава поручити људима да ће ово бити хладна зима, спремите залихе." Чак је и бившем партнеру послала поруку да је у Француској, док је заправо с дјецом боравила на Корчули, а потом у Дубровнику код друге Американке која је дијелила њезина увјерења.

"Прогуглај ме"

Кључни преокрет догодио се у Дубровнику захваљујући дјечјој сналажљивости. Док су боравили код једне породице, једно од њене дјеце рекло је сину домаћина: "Хеј, прогуглај моје име, наћи ћеш га." Дјечак је то учинио, открио да су дјеца на свим свјетским потјерницама и тако је полиција сазнала њихову тачну локацију.

Хапшење је покренуло сложену правну процедуру. Иако је отац Кендал Сејмур одмах стигао у Хрватску с документацијом ФБИ-ја,закони Хрватске захтијевали додатне провјере. "Таква провјера је стандардни поступак и служи осигуравању континуитета заштите дјетета", појаснили су из Хрватског завода за социјални рад, док су дјеца смјела виђати оца тек два сата дневно.

Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху поновио бескомпромисни захтјев за разоружавање Хамаса

Данас, након што су све провјере завршене и пасоши враћени, дјеца су напокон напустила Хрватску. Кендал је јавно захвалио донаторима који су прикупили више од 57 хиљада долара за трошкове пута и правне битке. "Успјели смо, водимо дјецу кући! Без ваше помоћи и невјероватне мреже пријатеља, ово не би било могуће", поручио је отац. У знак захвалности, породица је купила потрепштине за дјецу која су остала у дому Маслина, истичући да су њихови малишани тамо били третирани с великом пажњом.

Док се дјеца враћају нормалном животу у Утаху, њихова мајка Елешија остаје у хрватском притвору. Чека је одлука о изручењу САД-у, гдје је оптужена за ометање старатељства и одвођење дјеце из државе, што се сматра тешким казненим дјелом.

