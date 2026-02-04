Logo
Žestok udes u centru Banjaluke: Prednji dio auta smrskan

ATV

04.02.2026

10:07

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

U centru Banjaluke kod Gimnazije, jutros, 4. februara, dogodila se saobraćajna nezgoda, a kako javljaju čitaoci "Nezavisnih novina" u tom dijelu grada stvaraju se gužve.

Na automobilu citroen nastala je velika materijalna šteta, a prednji kraj je potpuno smrskan.

Za sada nije poznato da da li ima povrijeđenih niti pod kojim okolnostima je došlo do saobraćajke.

Sagovornici “Nezavisnih” upozoravaju da se u ulici od Arnaudija džamije slabo vidi znak stop.

"Ovdje su jako česti sudari i smatram da je potrebno nešto preduzeti. Tu je škola, opasno je za đake. Mislim da je potrebna hitna reakcija", ističe jedan vozač.

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

