Žestok udes u centru Banjaluke: Prednji dio auta smrskan

04.02.2026
U centru Banjaluke kod Gimnazije, jutros, 4. februara, dogodila se saobraćajna nezgoda, a kako javljaju čitaoci "Nezavisnih novina" u tom dijelu grada stvaraju se gužve.
Na automobilu citroen nastala je velika materijalna šteta, a prednji kraj je potpuno smrskan.
Za sada nije poznato da da li ima povrijeđenih niti pod kojim okolnostima je došlo do saobraćajke.
Sagovornici “Nezavisnih” upozoravaju da se u ulici od Arnaudija džamije slabo vidi znak stop.
"Ovdje su jako česti sudari i smatram da je potrebno nešto preduzeti. Tu je škola, opasno je za đake. Mislim da je potrebna hitna reakcija", ističe jedan vozač.
