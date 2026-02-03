Logo
Progovorio loto milioner: Ovo je Dejan koji je osvojio 7 miliona, poslije 4 godine uslijedio veliki šok!

Telegraf

03.02.2026

21:48

Dejan Markov iz Banatskog Karlovca 2015. godine kupio je srećku, a ako se i nadao dobitku, sigurno nije očekivao nagradu koju je dobio - 7 miliona dinara. Ovaj neočekivani dobitak omogućio mu je da riješi stambeno pitanje u Beogradu, što je za mnoge ljude san.

"To je bilo dovoljno za kupovinu jednog trosobnog stana u Beogradu na Mirijevu", ispričao je svojevremeno Dejan, prisjetivši se trenutka kada je njegova sreća promijenila tok života.

Ipak, nakon ovog dobitka Dejan nije prestao da igra igre na sreću. Nastavio je da kupuje tikete, povremeno, a nepune četiri godine nakon velikog dobitka, uslijedio je još jedan šok. Njegova upornost i vjerovanje u sreću ponovo su se isplatili.

"Nastavio sam da igram i nakon nepune četiri godine, ukucavao sam barkodove, igra se zvala Zagrebavanje, dijelili su se telefoni, laptopovi, skuteri, i dobio sam Ajfon 8 - prisjetio se Dejan. Ova nagrada, iako manja od prethodne, bila je još jedan dokaz da sreća može biti na njegovoj strani.

Dejan i danas igra igre na sreću, a srećke kako kaže kupuje samo u velikim gradovima. Njegova strategija kupovine srećki u urbanim sredinama postala je dio rituala.

- Volim da kupim samo u velikim gradovima. Tako imam neki osjećaj. Kupujem kad prođem kroz Kraljevo, Novi Sad, Beograd... - zaključio je, otkrivajući deo svog pristupa igrama na sreću.

Srbija pamti još jednu loto dobitnicu. Irena Matejić iz Mladenovca je 2011. godine osvojila premiju od skoro dva miliona evra. A sreću je, kako je 2019. godine ispričala za Telegraf.rs, okušala i u trci za rekordni dobitak - nevjerovatnih šest miliona! I, nije pogriješila.

"Dobila sam šesticu. Izvučeno ih je oko 48, pa je dobitak bio 85.000 dinara", otkrila je tada Irena za portal Telegraf.rs.

Ipak, život joj nije bio lak ni nakon velikog dobitka na Loto-u. Kako se pisalo, Irena se nakon dobitka razvela, a jednom je završila i u pritvoru.

- Pare ne mogu da kupe sreću. Koliko god da dobitnik da porodici, prijateljima, niko neće da bude zadovoljan jer ljudi očekuju da im novac riješi sve probleme. Ja sam i prije Loto-a imala jako aktivan život, pa opet nisam uspjela da shvatim neke stvari na vrijeme. Ali, nikad nije kasno. Sad znam - rekla je Irena tada.

