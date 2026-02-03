Logo
Nikolić Džefriju Epstajnu nudio voditeljku Nove TV

Николић Џефрију Епстајну нудио водитељку Нове ТВ
Foto: Tanjug/AP/Jon Elswick

U novim objavljenim dokumentima o Džefriju Epstajnu, osim što mu je preko prijatelja pokušao prodati hrvatski vojni brod iz Pule, Epstajov bliski saradnik Boris Nikolić 2014. mu je slao i linkove za hrvatske modele i agencije te sugerisao da “pogleda” ponudu iz Zagreba, a u jednom od mejlova se spominje i voditeljka Mia Kovačić.

Kako prenosi Indeks, u jednom mejlu pod naslovom "Prijateljica mog brata" od 20. januara 2014, Nikolić Epstajnu šalje link na članak i "Zove se Mia Kovačić – model je iz Zagreba“. U drugom mejlu istog dana šalje link na stranicu s popisom “najuspješnijih hrvatskih modela” te dodaje komentar: “Svi izgledaju vrlo hrvatsko. Žan Luk sada otvara agenciju u Hrvatskoj...”

Џефри Епстајн

Svijet

Ko je Boris Nikolić iz Epstajnovih dokumenata i kakve veze ima s Gejtsom

Dvije hrvatske modne agencije

Dan kasnije, 21. januara 2014. u mejlu naslova “U Zagrebu”, Nikolić šalje još linkova (među ostalim na stranice modnih agencija) i piše da je tek shvatio kako ih ranije nije poslao: “Ovo su agencije ljudi koje poznajem u Zagrebu. Molim te, javite mi ako vidite neke talente.” Mejl završava potpisom “B”.

Мејл Николића Епстајну
Mejl Nikolića Epstajnu

Epstajn je u jednom mejlu odgovorio da "modeli izgledaju hrvatski". Mejlova o daljnjem raspletu ove korespondencije nema, a nije poznato je li koja od modela bila odabrana od strane Epstajna.

Indeks napominje da samo pojavljivanje u objavljenim dokumentima iz Epstajnovih spisa ne znači nužno da je počinjeno bilo kakvo krivično d‌jelo.

