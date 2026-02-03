Logo
Jedan od najbližih savjetnika Zelenskom: Odrekni se teritorije i spasi ljude

RT Balkan

03.02.2026

19:33

Један од најближих савјетника Зеленском: Одрекни се територије и спаси људе
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajina bi trebalo da pristane na mirovni sporazum sa Rusijom koji daje prednost ljudima u odnosu na teritoriju, izjavio je Vitalij Kim, jedan od najbližih saradnika Vladimira Zelenskog.

Kim, koji je tokom predsjedničkih izbora 2019. godine vodio lokalni ogranak stranke Zelenskog, trenutno je guverner Nikolajevske oblasti, zapadno od Hersonske oblasti.

On je postao poznat u ranim mjesecima SVO, kada se linija fronta nalazila u blizini Nikolajeva, crnomorske luke i važnog centra brodogradnje.

"Zemlja je važna, ali su ipak ljudi važniji, a situacija je takva da ne znamo šta će biti sutra", rekao je Kim.

On je naveo da su Ukrajinci sve iscrpljeniji sukobom koji je na putu da ovog mjeseca uđe u svoju petu godinu, te da obnova granica iz 1991. godine nije u fokusu običnih ljudi.

зеленски макрон

Svijet

"Zelenski i Evropljani predstavljaju licemjerje kao hrabrost"

"Tako da je za ukrajinski narod, po mom mišljenju, pobeda jednostavno zaustavljanje rata i neke bezbednosne garancije za budućnost. To je za nas veoma važno, jer je prošlo mnogo vremena", dodao je.

Zelenski je odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Moskvi, uprkos tome što ruske snage postepeno napreduju.

"Iscrpljeni smo i, prije svega, nije riječ o oružju, nije riječ o raketama, već o ljudima. Imamo samo 40 miliona ljudi i svi su iscrpljeni. Naši vojnici ne mogu da se bore četiri do deset godina", poručio je Kim.

Zelenski je nedavno nagovestio da bi mogao da se kandiduje za još jedan predsjednički mandat.

Njegov prvi petogodišnji mandat tehnički je istekao 2024. godine, ali je on odbio da raspiše izbore, pozivajući se na ratno stanje.

Ukrajina i njeni evropski saveznici odbacili su mirovni plan predsednika SAD Donalda Trampa, koji je podrazumevao povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa, ocenjujući da on ide u korist Moskve.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je za trajni mir neophodno da Ukrajina povuče svoje snage iz regiona Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja, kao i da prizna nove ruske teritorije, uključujući Krim.

(rt balkan)

