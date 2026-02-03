Sve ili ništa za Marin le Pen: Da li će moći da se kandiduje za predsednicu?

U nastavku žalbenog postupka u slučaju Marin le Pen, državno tužilaštvo danas traži da se potvrdi kazna zabrane obavljanja javnih funkcija liderki Nacionalnog okupljanja Le Pen i potvrdu krivice.

"Nema potrebe da održavamo lažnu neizvjesnost, tražićemo da se u velikoj mjeri potvrdi krivična odgovornost utvrđena u prvostepenom postupku, a naravno biće zatražene i kazne zabrane kandidovanja", izjavio je glavni tužilac Tijeri Ramonakso, prenosi Figaro.

Predstavnik tužilaštva osvrnuo se na "štetnu atmosferu" koja prati ovaj slučaj još od prijave Evropskog parlamenta 2014. godine, navodeći da je postupak produžen zbog "kolektivne odbrane obilježene snažnim osporavanjem", uz čak 45 pravnih prigovora koje je odbrana podnela.

Ta konfrontacija kulminirala je prijetnjama sudijama prvog stepena, koje su 31. marta osudile Marin le Pen na četiri godine zatvora, od čega dvije uslovno, novčanu kaznu od 100.000 evra i prije svega, petogodišnju zabranu kandidovanja na javne funkcije sa trenutnim izvršenjem.

Ramonakso je ocijenio da je korišćena "strategija delegitimizacije kontrolnih institucija, a ovdje konkretno pravosuđa", čiji je cilj navodno da se spriječi dolazak liderke jedne partije na najviše izvršne funkcije.

"Međutim, netačno je tvrditi da bi pravosuđe moglo da se suprotstavi volji suverenog naroda, sudija je čuvar zakona i samo ga primjenjuje", poručio je on, uz napomenu da je žalbeni postupak ipak protekao u smirenijoj atmosferi.

Marin le Pen i još 11 osoba terete se da su između 2004. i 2016. godine novcem Evropskog parlamenta plaćali zaposlene u partiji, u vreme kada je stranka imala finansijske poteškoće zbog loših izbornih rezultata. Od 25 osuđenih u prvostepenom postupku, polovina je uložila žalbu.

Kako navodi list, samo eventualna zabrana kandidovanja kraća od dvije godine, uz izostanak kazne nošenja elektronske narukvice, koja se smatra nespojivom sa vođenjem kampanje, mogla bi da omogući Marin le Pen povratak na političku scenu. Apelacioni sud trebalo bi da donese presudu do ljeta.