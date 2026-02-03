Zaharova: Pregovori sa Amerikom veoma teški

Izvor:
SRNA
03.02.2026
16:12
Komentari:0
Pregovori Rusije sa SAD izuzetno su teški i odvijaju se u veoma složenim uslovima, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Ovo nije rutinski posao. Ovo nisu tradicionalni pregovori u stilu: `Sve je u redu, imamo standardne odnose, vi ste došli kod nas, sada je naš red da dođemo kod vas`", istakla je ona.
Zaharova je na sastanku sa studentima rekla da razgovori Rusije i SAD nisu jedan pregovarački kolosijek, već mukotrpan i višeslojan posao.
Svijet
4 d0
Svijet
4 d0
Svijet
4 d0
Svijet
5 d0
Svijet
8 h0
Svijet
8 h0
Svijet
8 h0
Svijet
8 h0
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Trenutno na programu