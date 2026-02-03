Zaharova: Pregovori sa Amerikom veoma teški

Pregovori Rusije sa SAD izuzetno su teški i odvijaju se u veoma složenim uslovima, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ovo nije rutinski posao. Ovo nisu tradicionalni pregovori u stilu: `Sve je u redu, imamo standardne odnose, vi ste došli kod nas, sada je naš red da dođemo kod vas`", istakla je ona.

Zaharova je na sastanku sa studentima rekla da razgovori Rusije i SAD nisu jedan pregovarački kolosijek, već mukotrpan i višeslojan posao.