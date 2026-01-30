Zaharova: EU i Zapad odavno navikli da obmanjuju

Evropska unija i Zapad su obmanuli sve koji su im verovali, jer su odavno navikli to da rade, poručila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarišući izjavu predsednika Srbije o tome da EU planira da primi Ukrajini u svoje članstvo 2027. godine.

"Nije pitanje u tome šta EU obećava Ukrajini, već šta obećava Srbiji i očigledno ne ispunjava i neće ispuniti, jer po pitanju Srbije Unija ima sasvim drugačiji plan od tog da učini tu zemlju uspešnom", rekla je Zaharova na brifingu za novinare.

Upitana kakav signal se šalje zemljama-kandidatima za članstvo u EU imajući u vidu plan da Ukrajina bude primljena 2027. godine, o čemu je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Zaharova je rekla:

"Ako želite da se obmanjujete onda ćete uvek naći mogućnost za to. Evropska unija i Zapad u celini odavno obmanjuju sve. Zar to nije jasno? Šta je ispunjeno od onoga što su obećavali svima? Ništa nije ispunjeno i to ne samo od EU, nego i od Zapada u celini. Zašto se onda oslanjati na to da postoji plan za neke zemlje, kada postoji konkretna činjenica da EU ne ispunjava svoje obaveze prema velikoj većini onih koje su pozivali da realizuju sporazume, koje su pozivali u svoje članstvo, koje su na različite načine uključivali u svoju orbitu. Šta je od toga ispunjeno - obmanuta je i Ukrajina i svi koji su im verovali."

Prema njenim rečima, politika proširenja je odavno diskreditovana i ni za koga nije tajna da su u njenoj osnovi dvostruki aršini. Dok neki čekaju decenijama na članstvo, drugima se u hodu nude drugačije procedure.

"Kako je moguće to ne videti? To je moguće samo ako je u pitanju pojedinačan slučaj, misliti da je to slučajnost. Ali, to je sistem i višegodišnji. Kada je u pitanju Ukrajina dovoljno je samo ući u ulogu žrtve, nekakvog pravednog borca, uz jednu nijansu - protiv Rusije. Dodajte to - borac protiv Rusije i mogu da vam se otvore, mada na rečima, isključivo na rečima, vrata dok se za one koji su se približili standardima, označenim kao obaveznim, ne donose nikakve odluke", rekla je Zaharova.

Svijet Putin ratifikovao sporazum sa Bjelorusijom o zaštiti građana od progona

Podsetila je da je i Rusija svojevremeno bila na korak od bezviznog režima sa EU, da je ispunila sve što je traženo, ali od toga nije bilo ništa.

Kada je reč o balkanskim državama, rekla je Zaharova, one decenijama čekaju u redu - Albanija - 26 godina, Severna Makedonija - 22, Crna Gora - 18 i Srbija - 17 godina.

Brisel im za to vreme guši suverenitet, uništava nacionalni identitet, uvodi zapadnu ideologiju i zapadne neoliberalne vrednosti. Oni, bez obzira na to, stoje u redu i uništavaju sopstvenu ekonomiju, ideologiju, kulturu.

"Možda bi trebalo da ne brinu o Ukrajini nego o sebi", rekla je ona, dodajući da te zemlje sada uvlače i u sukob s Rusijom i drugim zemljama to postavljaju kao uslov, sa svima koji bi mogli da ih spreče da šire svoju hegemoniju.

"Oni govore o nekim standardima, ali to je zapravo to, hegemonija - da ni sa kim ne komuniciraju, da, ne daj bože, ne očuvaju trunku samostalnosti, nezavisnosti i suvereniteta", zaključila je Zaharova.

(sputnik srbija)