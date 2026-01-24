Kijevski režim ne samo da je napravio korak ka eskalaciji sukoba, već je još jednom pokazao svoj istinski, odnosno potpuno neodgovoran, stav prema naporima za rješavanje sukoba koji se preduzimaju ovih dana i nedjelja, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, povodom najnovijeg ukrajinskog napada na vozilo hitne pomoći u Hersonskoj oblasti, u kojem je poginulo troje ljudi.

Zaharova je istakla da Rusija najoštrije osuđuje ciljani napad ukrajinskih oružanih snaga na civile i da zahtjeva da međunarodna relevantna tijela pruže objektivnu i nepristrasnu procenu ovog i drugih zločina koje su počinili ukrajinski neonacisti. Ukazala je da su ćutanje i tolerisanje takvih postupaka kijevskog režima neprihvatljivi.

"Naše iskreno saučešće porodicama i prijateljima žrtava. Ruske istražne i pravosudne agencije učiniće sve što je moguće kako bi organizatori i počinioci ovog gnusnog zločina bili neizbježno i strogo kažnjeni", poručila je Zaharova.

Ona je istakla da su kijevski režim i njegove oružane snage počinili još jedan varvarski zločin protiv civilnog ruskog stanovništva koji se dogodio u trenutku dok su se u Abu Dabiju odvijali pregovori o rješavanju sukoba između predstavnika Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine.

Rano ujutro 24. januara, na ulazu u selo Gola Pristan u Hersonskoj oblasti napadnuto je ambulantno vozilo koje je prevozilo medicinsku ekipu iz Centralne okružne bolnice Oleški.

Zaharova je napomenula da je vozilo nosilo sve potrebne medicinske oznake, ali da ga je ukrajinski dron namjerno ciljao.

"Operator drona je video da cilja civilni medicinski transport, ali su on i njegovi komandanti namerno i nehumano počinili teroristički akt protiv civila. Sva trojica medicinske službenika u vozilu su ubijena. Naglašavamo da su napadi na civilni medicinski transport zabranjeni međunarodnim humanitarnim pravom", istakla je Marija Zaharova.

Oružane snage Ukrajine napale su rano jutros vozilo hitne pomoći u Hersonskoj oblasti kod naselja Goli Pristan, sva tri člana medicinske ekipe su poginula.

"Ekipa od tri osobe pokušavala je da se probije do teško bolesnog pacijenta u području u kom protivnik danonoćno juri bespilotnim letjelicama bilo kakvu tehniku", napisao je gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo na Telegramu.

On je istakao da su svi članovi medicinske ekipe koji su se nalazili u vozilu hitne pomoći poginuli.

(rt balkan)