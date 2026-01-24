Logo
Makron traži hitno ukidanje društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Tanjug

24.01.2026

16:43

0
Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година
Foto: Tanjug / AP

Francuski predsjednik Emanuel Makron zatražio je od vlade da pokrene ubrzani postupak za usvajanje zakona kojim bi se zabranio pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina, da bi zakon mogao da se primjenjuje već od početka sljedeće školske godine, navedeno je u videu do kojeg je došla televizija "BFMTV".

Na snimku, Makron zahvaljuje poslanici Lor Miler iz stranke "Zajedno za republiku", izvestiocu parlamentarne istrage o efektima TikToka, na predloženom zakonu koji je vlada prihvatila.

On je naveo da će taj tekst omogućiti "ostvarenje ambicije" na kojoj se, kako je rekao, "radi već godinama".

Makron je podsjetio da se još od 2018. godine zalaže za regulaciju digitalnih platformi, navodeći inicijative pokrenute u okviru UNESKO-a, Pariskog mirovnog foruma i laboratorije za zaštitu djece, kao i ranije zakone usmjerene na zaštitu djece i tinejdžera od prekomerne upotrebe ekrana i mobilnih telefona.

Predsjednik Francuske je istakao da novi prijedlog predstavlja "jednostavniji tekst" koji ispunjava dato obećanje o zabrani društvenih mreža za maloljetnike mlađe od 15 godina, uz podsjećanje na zabranu mobilnih telefona u srednjim školama.

On je poručio da "mozgovi djece i tinejdžera nisu na prodaju", niti njihove emocije, ni za američke platforme ni za kineske algoritme.

Predloženi zakon biće razmatran u Narodnoj skupštini u ponedjeljak.

Pokretanje ubrzane procedure, prema Makronovim riječima, ima za cilj da omogući njegovu primenu već na jesen.

Emanuel Makron

društvene mreže

ukidanje društvenih mreža

