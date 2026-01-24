Logo
Tramp: Venecuelansku naftu prerađivaćemo u američkim rafinerijama

Izvor:

SRNA

24.01.2026

15:31

Komentari:

0
Доналд Трамп предсједник САД-а
Foto: Alex Brandon/Tanjug/AP

Sjedinjene Države su preuzele naftu koja se nalazila na zaplijenjenim venecuelanskim tankerima i prerađivaće je u američkim rafinerijama, rekao je predsjednik Donald Tramp.

"Recimo to ovako - oni nemaju naftu. Mi uzimamo naftu", rekao je Tramp u intervjuu "Njujork postu".

On je dodao da se nafta rafiniše na raznim mjestima, uključujući Hjuston.

Снијег Олуја Америка

Svijet

Stiže smrtonosna oluja! Proglašeno vanredno stanje, prodavnice opustošene, nižu se upozorenja

Američka vojska je zaplijenila sedam tankera povezanih sa Venecuelom od početka Trampove jednomjesečne kampanje za kontrolu tokova nafte u Venecueli.

Tramp je početkom sedmice rekao da je njegova administracija iznijela 50 miliona barela nafte iz Venecuele i da dio prodaje na otvorenom tržištu

