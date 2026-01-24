Tramp: Venecuelansku naftu prerađivaćemo u američkim rafinerijama

Sjedinjene Države su preuzele naftu koja se nalazila na zaplijenjenim venecuelanskim tankerima i prerađivaće je u američkim rafinerijama, rekao je predsjednik Donald Tramp.

"Recimo to ovako - oni nemaju naftu. Mi uzimamo naftu", rekao je Tramp u intervjuu "Njujork postu".

On je dodao da se nafta rafiniše na raznim mjestima, uključujući Hjuston.

Američka vojska je zaplijenila sedam tankera povezanih sa Venecuelom od početka Trampove jednomjesečne kampanje za kontrolu tokova nafte u Venecueli.

Tramp je početkom sedmice rekao da je njegova administracija iznijela 50 miliona barela nafte iz Venecuele i da dio prodaje na otvorenom tržištu