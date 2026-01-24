Zbog obilnog snijega i kiša poginulo više od 60 ljudi

Više od 60 ljudi je poginulo, a više od 100 je povrijeđeno usljed obilnog snijega i kiše širom Avganistana u protekla tri dana, saopštila je Nacionalna služba za upravljanje katastrofama.

Portparol Nacionalne službe za upravljanje katastrofama Jusaf Hamad rekao je da je 61 osoba poginula, a 110 povrijeđeno, dok je 458 kuća potpuno ili djelimično uništeno, a stotine životinja su uginule u 15 od 34 avganistanske provincije.

On je dodao da je moguće da će se ovi brojevi promijeniti kako budu pristizale nove informacije.

Prema njegovim riječima, hitne službe pokušavaju da otvore puteve i omoguće pristup odsječenim selima.

Više od 300 ljudi je poginulo u proljećnim bujičnim poplavama 2024. godine u Avganistanu, podsjeća AP.