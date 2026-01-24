Logo
Stiže smrtonosna oluja! Proglašeno vanredno stanje, prodavnice opustošene, nižu se upozorenja

Izvor:

Agencije

24.01.2026

14:13

Komentari:

0
Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења
Foto: Tanjug / AP

Najmanje 16 američkih saveznih država proglasilo je vanredno stanje u očekivanju oluje koja će pogoditi veći dio Sjedinjenih Američkih Država, donoseći obilne snježne padavine i arktičke temperature, prenio je sinoć ABC.

Vanredno stanje do sada su proglasile Alabama, Arkanzas, Džordžija, Kanzas, Kentaki, Luizijana, Merilend, Misisipi, Misuri, Nju Džerzi, Njujork, Sjeverna Karolina, Južna Karolina, Tenesi, Teksas i Virdžinija, a vanredno stanje proglasio je i glavni grad Vašington.

Zbog oluje je otkazano više od 2.300 letova širom Sjedinjenih Američkih Država koji su zakazani za danas, a dva aerodroma u Dalasu su najteže pogođena.

Ministarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem je u objavi na platformi Iks rekla da se "veći dio Sjedinjenih Država sprema za istorijsku zimsku oluju ovog vikenda", kao i da se očekuje da će "olujni sistem proizvesti obilne snijegove, opasne ledene kiše i hladne vjetrove opasne po život".

"Predviđa se da će pogoditi preko 230 miliona Amerikanaca u 34 države. Aktivirala sam Nacionalni centar za koordinaciju odgovora kako bi pratio oluju i koordinirao saveznu podršku pogođenim područjima", kazala je Noem.

Dodala je da je po njenom uputstvu Federalna uprava za vanredne situacije unapred postavila kritičnu robu, uključujući 30 generatora, 250.000 obroka, 400.000 litara vode, ćebad, hranu za bebe i druge neophodne zalihe.

Prema njenim riječima, uspostavljena su pripremna područja za potencijalno pogođena područja, uključujući i za Teksas i Luizijanu, a između ostalog, u pripravnost je stavljeno 28 timova za urbanu potragu i spasavanje.

Ledena snježna oluja u dijelovima Teksasa, Oklahome i Kanzasa i na istočnoj obali SAD

U nekim dijelovima Teksasa, Oklahome i Kanzasa i na Istočnoj obali SAD u petak je pao snijeg najavljujući veliku zimsku oluju koja će se tokom vikenda, prema prognozama, razvijati od Stjenovitih planina do kraja Istočne obale uporedo sa dolaskom ledenog arktičkog talasa, saopštili su danas američki zvaničnici.

Meteorološke službe su najavile jake snežne padavine, ledenu kišu i veoma niske temperature koje će zahvatiti dvije trećine istoka SAD uz očekivane nestanke električne energije i poremećaje u saobraćaju, prenosi Rojters.

Glavne američke avio-kompanije upozorile su putnike da budu oprezni zbog naglih promjena i otkazivanja letova.

"Ovo je strašna oluja", izjavio je Džejkob Ašerman, meteorolog u Američkom centru za prognozu vremena u Merilendu.

Tramp: SAD u potpunosti spremne da odgovore na najavljeni hladni talas i oluju

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da je Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA) u potpunosti spremna da odgovori na rekordno hladni talas i zimsku oluju koja će ovoga vikenda, prema prognozama, pogoditi veći dio Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da njegova administracija koordiniše aktivnosti sa lokalnim zvaničnicima povodom najavljenog nevremena.

"Čuvajte se i ostanite na toplom! ", poručio je Tramp Amerikancima.

