Poslije prethodnog neuspjeha, serija Megan Markl se ne vraća na Netfliks

Treća sezona serije Megan Markl "With Love, Meghan" neće se vratiti na Netfliks, saznaje Page Six iz više izvora.

Iako se ranije spekulisalo o nastavku, izvor je naveo da nastavka serije neće biti.

"Razgovaralo se o prazničnim specijalima, ali trenutno ništa nije u planu", rekao je izvor.

Megan (44) je odlučila da se umjesto toga fokusira na razvoj brenda "As Ever", pri čemu će publika i dalje moći da vidi kulinarski i kreativni sadržaj, ali u kraćim formatima na društvenim mrežama.

Druga sezona emisije premijerno je prikazana u avgustu 2025. godine, ali te nedelje nije ušla u Top 10 Netfliksovih emisija u Sjedinjenim Američkim Državama, navodi Forbs.

Ipak, praznični specijal iz 2025. godine uspio je da se nađe u globalnom Top 10, a Netfliks ga i dalje smatra velikim uspjehom.

Zvanični rejting za drugu sezonu i praznični specijal biće objavljen u februaru.

Emisija je u prvoj polovini 2025. godine zauzela 383. mjesto na globalnoj listi, sa 5,3 miliona pregleda, prema zvaničnom Netfliksovom izvještaju.

Netfliks i dalje sarađuje s Markl kroz njen "As Ever" lajfstajl brend, koji uključuje proizvode poput meda, čaja i vina, povezane s emisijom.