Logo
Large banner

Poslije prethodnog neuspjeha, serija Megan Markl se ne vraća na Netfliks

24.01.2026

13:10

Komentari:

0
Послије претходног неуспјеха, серија Меган Маркл се не враћа на Нетфликс
Foto: You Tube/ Netflix/screenshot

Treća sezona serije Megan Markl "With Love, Meghan" neće se vratiti na Netfliks, saznaje Page Six iz više izvora.

Iako se ranije spekulisalo o nastavku, izvor je naveo da nastavka serije neće biti.

"Razgovaralo se o prazničnim specijalima, ali trenutno ništa nije u planu", rekao je izvor.

Megan (44) je odlučila da se umjesto toga fokusira na razvoj brenda "As Ever", pri čemu će publika i dalje moći da vidi kulinarski i kreativni sadržaj, ali u kraćim formatima na društvenim mrežama.

Druga sezona emisije premijerno je prikazana u avgustu 2025. godine, ali te nedelje nije ušla u Top 10 Netfliksovih emisija u Sjedinjenim Američkim Državama, navodi Forbs.

Ipak, praznični specijal iz 2025. godine uspio je da se nađe u globalnom Top 10, a Netfliks ga i dalje smatra velikim uspjehom.

Zvanični rejting za drugu sezonu i praznični specijal biće objavljen u februaru.

Emisija je u prvoj polovini 2025. godine zauzela 383. mjesto na globalnoj listi, sa 5,3 miliona pregleda, prema zvaničnom Netfliksovom izvještaju.

Netfliks i dalje sarađuje s Markl kroz njen "As Ever" lajfstajl brend, koji uključuje proizvode poput meda, čaja i vina, povezane s emisijom.

Podijeli:

Tagovi:

Megan Markl

Netfliks

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Менаџерка за односе с јавношћу Меган Маркл и принца Харија дала отказ

Scena

Menadžerka za odnose s javnošću Megan Markl i princa Harija dala otkaz

3 sedm

0
Оцу Меган Маркл ампутирана нога!

Scena

Ocu Megan Markl amputirana noga!

1 mj

0
"Још једна салмонела Сасекс катастрофа" Меган Маркл згрозила нехигијеном

Scena

"Još jedna salmonela Saseks katastrofa" Megan Markl zgrozila nehigijenom

1 mj

0
Ево гдје ће глумити Меган Маркл након 8 година паузе

Scena

Evo gdje će glumiti Megan Markl nakon 8 godina pauze

2 mj

0

Više iz rubrike

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Dečko Mine Kostić opsjedao Natašu Bekvalac porukama: Evo šta joj je slao

2 h

0
Лазар Ристовски глумац

Scena

Šta je Lazar Ristovski zapravo završio

15 h

0
Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену

Scena

Ko je sin Danila Lazovića? Uspješan sportista, ima tetovažu sa očevim likom na ramenu

15 h

0
"Не ломите ми багрење": Како је Балашевић причао о једној од најтежих пјесама

Scena

"Ne lomite mi bagrenje": Kako je Balašević pričao o jednoj od najtežih pjesama

17 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

22

Nova drama: Agenti sa ocem privela i djevojčicu (2)

13

10

Poslije prethodnog neuspjeha, serija Megan Markl se ne vraća na Netfliks

12

58

Dodik: Treba da afirmišemo naše pravo na samoopredjeljenje

12

54

Đoković: "Smiri se kretenu"

12

47

Sastanak Minića i Macuta na Tari

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner