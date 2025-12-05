Ocu Megan Markl amputirana noga!

Otac vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, Tomas Markl, imao je operaciju amputacije leve noge ispod kolena koja mu je spasila život.

Tomas Markl (81) je u srijedu podvrgnut tročasovnoj operaciji uklanjanja lijevog stopala i potkolenice nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju i ud pocrneo,otkriva Daily mail.

Ovu vijest potvrdio je sinoć njegov sin, Tomas mlađi.

"Moj tata je veoma hrabar. Njegovo stopalo je poplavilo, a zatim pocrnilo. Desilo se veoma brzo. Odveo sam ga u lokalnu bolnicu i uradili su neka skeniranja i ultrazvuk i rekli da noga mora biti amputirana", rekao je on.

Markl je zatim hitno prevezen kolima hitne pomoći u veću bolnicu u Sebuu na Filipinima - gradu u koji se preselio ranije ove godine u pokušaju da stvori "novi život" daleko od onoga što je nazvao "konstantnim bolom" zbog otuđenja od Megan.

Ljekari su ga odmah odveli na operaciju i uklonili mu ud.

"Nije bilo izbora. Rečeno mi je da noga mora biti odsječena i da je u pitanju život ili smrt", ispričao je njegov sin.

Markl se sada suočava sa još jednom procedurom uklanjanja krvnog ugruška u lijevoj butini.

Njegov sin Tomas mlađi, koji je bio njegov glavni negovatelj, rekao je da su ljekari i dalje "izuzetno zabrinuti" za dobrobit njegovog oca.

Scena Preminuo legendarni glumac Keri-Hirojuki Tagava

"Jedan od njegovih ljekara je rekao da su naredna dva ili tri dana kritična. Njegova lijeva noga je odsječena ispod kolena. Bili su zabrinuti zbog mogućnosti infekcije - sepse ili gangrene. Meso je bilo crno i umiruće. Nije bilo izbora. Ili 'moramo odmah da operišemo i odsečemo nogu ili će umrijeti'. Bila je to situacija opasna po život", dodao je njegov sin.

Trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi i njegovo stanje je stabilno.

Tomas Markl je otuđen od svoje ćerke, Megan Markl, vojvotkinje od Saseksa - koju je sam odgajao od 11. do 18. godine - od kraljevskog venčanja 2018. godine.

Pozirao je paparacima uoči vjenčanja vjerujući da će ga prikazati u boljem svetlu.

Kasnije je doživio dva srčana udara i rekao je da je njegova ćerka bila „besna“ na njega.

Kada nije mogao da prisustvuje njenom vjenčanju u kapeli Svetog Đorđa, Megan je ušla sama, a do oltara ju je otpratio kralj Čarls, a Markl je taj čin nazvao „nevjerovatno ljubaznom i velikodušnom“.

Posljednjih godina je lošeg zdravlja, a prema pisanju medija, navodno nikada nije upoznao svog zeta, princa Harija, niti unuke Arčija (6) i Lilibet (4).