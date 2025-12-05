Logo
Upozorenje za građane: Vazduh izrazito nezdrav u ovim gradovima u BiH

05.12.2025

08:49

Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Vazduh je jutros nezdrav u Tuzli, Ilijašu, Visokom i Kaknju, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po organe za disanje.

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Tuzli 176, u Ilijašu 156, Visokom i Kaknju 154, objavljeno je na internet stranici "Zrak-Eko-akcija".

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostali građani trebalo bi da izbjegavaju veća naprezanja tokom boravka napolju.

Снијег, пут

Svijet

Snijeg paralisao drumski i vazdušni saobraćaj u Japanu

U Banjaluci, Sarajevu, Zenici, Prijedoru, Brodu i Travniku vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika.

U Banjaluci indeks kvaliteta iznosi 150, u Zenici 127, u Prijedoru 124 i Brodu 122, te u Sarajevu i Travniku 116.

Umjereno zagađen vazduh je u Maglaju sa indeksom 91, u Hadžićima 89, Vogošći 85, Lukavcu 74 i Živinicama 66.

Vrijednost indeksa kvaliteta od nula do 50 pokazuje da je vazduh dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

