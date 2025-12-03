Vazduh izrazito nezdrav u ovim gradovima: Građanima se ne preporučuje izlazak napolje

U Sarajevu i Tuzli vazduh je jutros nezdrav i građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe.

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Tuzli 173, a u Sarajevu 161, objavljeno je na internet stranici "Zrak-Eko-akcija".

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostali građani trebalo bi da izbjegavaju veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Banjaluci, Prijedoru, Travniku, Maglaju, Visokom i Ilijašu vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika.

U Travniku indeks kvaliteta iznosi 150, u Maglaju 142, Visokom i Banjaluci 132, Prijedoru 116 i Ilijašu 101.

Umjereno zagađen vazduh je u Zenici i Ugljeviku sa indeksom 96, Kaknju 87, Bihaću 68, Gacku 81 i Livnu 62.

Vrijednost indeksa kvaliteta od nula do 50 pokazuje da je vazduh dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.