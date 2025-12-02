Logo
Large banner

Detalji velikog požara u trebinjskoj bolnici

Izvor:

ATV

02.12.2025

21:15

Komentari:

2
Детаљи великог пожара у требињској болници
Foto: ATV

Vođa smjene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Miodrag Ćaćić istakao je za ATV da nema povrijeđenih u velikom požaru koji je izbio u trebinjskoj bolnici.

"Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odjeljenju neurologije. Kad smo došli, čitav sprat je bio ispunjeni dimom", rekao je Ćaćić.

On je istakao da su evakuisani svi pacijenti.

Пожар у требињској болници

Gradovi i opštine

Izbio veliki požar u trebinjskoj bolnici

"Da nije bilo medicinara, ne bi znali u kojoj sobi ima pacijenata, oni su sve koordinisali. Uspjeli smo da izvučemo sve pacijente na sigurnom", rekao je Ćaćić.

Direktor trebinjske bolnice Nedeljko Lambeta rekao je za ATV da rade na tome da se sve vrati u prv bitno stanje i da se organizuje rad bolnice.

"Svi pacijenti su zbrinuti i na vrijeme prebačeni na druga odjeljenja. Nema povrijeđenih, samo materijalna šteta. Zapalila se soba od doktorice. Brzom reakcijom zaposlenih, vatrogasaca i volontera smo uspjeli da izvedemo sve pacijente", rekao je Lambeta.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da su pretpostavke da je postojao problem sa instalacijama.

"Ljudi koji su bili tu na odjeljenju i doktor koji je bio u obilasku sobe 10 minuta ranije ništa nije primjetio. Bogu Hvala nikome ništa nije bilo, činjenica je da je materijalna šteta evidentna. Sve je dobro u životu dok se o šteti priča", rekao je Ćurić.

Vatrogasci su ugasili požar koji je večeras izbio na Od‌jeljenju neurologije, potvrdio je Neđo Ćuk, zamjenik komandira Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje.

Podijeli:

Tagovi:

Bolnica Trebinje

požar

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Избио велики пожар у требињској болници

Gradovi i opštine

Izbio veliki požar u trebinjskoj bolnici

2 h

0
Теслићки ђаци брину о свом предузећу

Gradovi i opštine

Teslićki đaci brinu o svom preduzeću

3 h

0
Чврсто опредјељење за развој у Зворнику

Gradovi i opštine

Čvrsto opredjeljenje za razvoj u Zvorniku

3 h

0
Требињци се хватају за главу: Гдје су пошиљке?

Gradovi i opštine

Trebinjci se hvataju za glavu: Gdje su pošiljke?

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner