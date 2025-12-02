Detalji velikog požara u trebinjskoj bolnici

Vođa smjene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Miodrag Ćaćić istakao je za ATV da nema povrijeđenih u velikom požaru koji je izbio u trebinjskoj bolnici.

"Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odjeljenju neurologije. Kad smo došli, čitav sprat je bio ispunjeni dimom", rekao je Ćaćić.

On je istakao da su evakuisani svi pacijenti.

Gradovi i opštine Izbio veliki požar u trebinjskoj bolnici

"Da nije bilo medicinara, ne bi znali u kojoj sobi ima pacijenata, oni su sve koordinisali. Uspjeli smo da izvučemo sve pacijente na sigurnom", rekao je Ćaćić.

Direktor trebinjske bolnice Nedeljko Lambeta rekao je za ATV da rade na tome da se sve vrati u prv bitno stanje i da se organizuje rad bolnice.

"Svi pacijenti su zbrinuti i na vrijeme prebačeni na druga odjeljenja. Nema povrijeđenih, samo materijalna šteta. Zapalila se soba od doktorice. Brzom reakcijom zaposlenih, vatrogasaca i volontera smo uspjeli da izvedemo sve pacijente", rekao je Lambeta.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da su pretpostavke da je postojao problem sa instalacijama.

"Ljudi koji su bili tu na odjeljenju i doktor koji je bio u obilasku sobe 10 minuta ranije ništa nije primjetio. Bogu Hvala nikome ništa nije bilo, činjenica je da je materijalna šteta evidentna. Sve je dobro u životu dok se o šteti priča", rekao je Ćurić.

Vatrogasci su ugasili požar koji je večeras izbio na Od‌jeljenju neurologije, potvrdio je Neđo Ćuk, zamjenik komandira Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje.