Logo
Large banner

Teslićki đaci brinu o svom preduzeću

Izvor:

ATV

02.12.2025

20:13

Komentari:

0

Prodaju mobilne uređaje, servisiraju elektroniku. Na računu sve više novca. Radnici zadovoljni. Tako je to u preduzeću đaka teslićke Ekonomske škole. Doduše, preduzeće je virtuelno, baš kao roba i novac. Sve ostalo je i te kako realno.

"Naše preduzeće je "Tek-flix" i bavi se servisom i prodajom mobilnih uređaja i druge elektronike. Svoje poslovanje obavlja u pet sektora. A to su marketing, računovodstvo, prodaja, nabavka i sekretarijat", rekla je Danijela Đukić, učenik 4. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić.

A od kada su pokrenuli svoje preduzeće u sklopu praktične nastave učenici više ne žele ni na mali odmor. Preduzeće su i te kako ozbiljno shvatili i podijelili poslove.

"Sektor nabavke vrši nabavku gotovih proizvoda, vodi magacinsku evidenciju i sastavlja kalkulacije o nabavnim cijenama", rekla je Mihaila Đurđević, učenik 4. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić

"Sektor prodaje vrši slanje upita i ponuda, prodaje gotove proizvode i bavi se kalkulacijom prodajnih cijena", rekla je Emanuela Ćosić, učenik 4. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić.

Сенка Јујић-састанак

Gradovi i opštine

Čvrsto opredjeljenje za razvoj u Zvorniku

"Bavim se sektorom računovodstva. Ono vodi dnevnik i glavnu knjigu i vrši obračun plata i tako dalje", rekla je Aida Serhatlić, učenik 4. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić.

I tako u ovom preduzeću za vježbu đaci uče na kreativan način. Važno je da upravo tako savladaju sve praktične

"Od osnivanja preduzeća, raspisivanja konkursa, prijema radnika u radni odnos, poslovanja, slanja ponuda, upita, narudžbenica, faktura, vođenja dnevnika i ostvarivanja ličnog dohotka odnosno zarade", rekla je Željka Radešić, profesor praktične nastave u Srednjoj školi "Jovan Dučić" Teslić.

A đaci su se zaljubili u ekonomiju. Zato su u školi od ove godine pokrenuli i Ekonomsku sekciju.

"Tu učenici proširuju svoje znanje iz oblasti ekonomije, stiču vještine komunikacija, pripremaju se za prijemni ispit za fakultet", rekla je Marijana Đurić, učenik 2. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić

I tako su teslićki đaci pokazali da je Ekonomija mnogo više od teorije i brojeva. Sve se lakše savlada kada se teorija primjeni u praksi, i sve radi sa ljubavlju.

Podijeli:

Tagovi:

Teslić

đaci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Чврсто опредјељење за развој у Зворнику

Gradovi i opštine

Čvrsto opredjeljenje za razvoj u Zvorniku

3 h

0
Требињци се хватају за главу: Гдје су пошиљке?

Gradovi i opštine

Trebinjci se hvataju za glavu: Gdje su pošiljke?

3 h

0
Грађани Бијељине коначно добили топле вијести

Gradovi i opštine

Građani Bijeljine konačno dobili tople vijesti

4 h

0
Радници очекују да ће обавезе бити извршене: Вртић ''Чика Јова Змај'' престаје са штрајком

Gradovi i opštine

Radnici očekuju da će obaveze biti izvršene: Vrtić ''Čika Jova Zmaj'' prestaje sa štrajkom

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner