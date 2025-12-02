Teslićki đaci brinu o svom preduzeću

Prodaju mobilne uređaje, servisiraju elektroniku. Na računu sve više novca. Radnici zadovoljni. Tako je to u preduzeću đaka teslićke Ekonomske škole. Doduše, preduzeće je virtuelno, baš kao roba i novac. Sve ostalo je i te kako realno.

"Naše preduzeće je "Tek-flix" i bavi se servisom i prodajom mobilnih uređaja i druge elektronike. Svoje poslovanje obavlja u pet sektora. A to su marketing, računovodstvo, prodaja, nabavka i sekretarijat", rekla je Danijela Đukić, učenik 4. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić.

A od kada su pokrenuli svoje preduzeće u sklopu praktične nastave učenici više ne žele ni na mali odmor. Preduzeće su i te kako ozbiljno shvatili i podijelili poslove.

"Sektor nabavke vrši nabavku gotovih proizvoda, vodi magacinsku evidenciju i sastavlja kalkulacije o nabavnim cijenama", rekla je Mihaila Đurđević, učenik 4. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić

"Sektor prodaje vrši slanje upita i ponuda, prodaje gotove proizvode i bavi se kalkulacijom prodajnih cijena", rekla je Emanuela Ćosić, učenik 4. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić.

"Bavim se sektorom računovodstva. Ono vodi dnevnik i glavnu knjigu i vrši obračun plata i tako dalje", rekla je Aida Serhatlić, učenik 4. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić.

I tako u ovom preduzeću za vježbu đaci uče na kreativan način. Važno je da upravo tako savladaju sve praktične

"Od osnivanja preduzeća, raspisivanja konkursa, prijema radnika u radni odnos, poslovanja, slanja ponuda, upita, narudžbenica, faktura, vođenja dnevnika i ostvarivanja ličnog dohotka odnosno zarade", rekla je Željka Radešić, profesor praktične nastave u Srednjoj školi "Jovan Dučić" Teslić.

A đaci su se zaljubili u ekonomiju. Zato su u školi od ove godine pokrenuli i Ekonomsku sekciju.

"Tu učenici proširuju svoje znanje iz oblasti ekonomije, stiču vještine komunikacija, pripremaju se za prijemni ispit za fakultet", rekla je Marijana Đurić, učenik 2. razreda, Srednja škola "Jovan Dučić" Teslić

I tako su teslićki đaci pokazali da je Ekonomija mnogo više od teorije i brojeva. Sve se lakše savlada kada se teorija primjeni u praksi, i sve radi sa ljubavlju.