Građani Bijeljine konačno dobili tople vijesti

Izvor:
ATV
02.12.2025
19:35
Komentari:0
"Gradska toplana" u Bijeljini saopštila je da je uspješno otklonjen kvar koji se danas desio na postrojenju preduzeća.
"Oba kotla su pokrenuta i u narednih nekoliko sati će radijatori u stanovima/kućama biti topli", naveli su iz "Gradske toplane".
U saopštenju se dodaje da je dodatna količina uglja stigla u preduzeće i da se ulažu maksimalni napori da se stabilizuje grijanje na području cijelog grada koji je pokriven toplovodnom mrežom.
Iz "Toplane" su zahvalili korisnicima usluga za strpljenje i razumijevanje.
