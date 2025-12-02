Logo
Građani Bijeljine konačno dobili tople vijesti

ATV

02.12.2025

19:35

"Gradska toplana" u Bijeljini saopštila je da je uspješno otklonjen kvar koji se danas desio na postrojenju preduzeća.

"Oba kotla su pokrenuta i u narednih nekoliko sati će radijatori u stanovima/kućama biti topli", naveli su iz "Gradske toplane".

U saopštenju se dodaje da je dodatna količina uglja stigla u preduzeće i da se ulažu maksimalni napori da se stabilizuje grijanje na području cijelog grada koji je pokriven toplovodnom mrežom.

Iz "Toplane" su zahvalili korisnicima usluga za strpljenje i razumijevanje.

