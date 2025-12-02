Kladionica zakukala nakon odluke bh. grada: Prihod nam je 4 miliona

Nisu svi sa oduševljenjem primili vijest da se 12 kladionica zatvorilo u Bihaću.

To su rezultati odluke Grada Bihaća da nove komunalne takse za priređivače igara na sreću, te su tako kladionice morale zatvoriti svoje poslovnice oko škola, trgovačkih zona i stambenih blokova…

Gradovi i opštine Kladionice bježe iz bh. grada: Dirnuto osinje gnijezdo

Nakon što je veliki dio javnosti zadovoljan, pojedine kladionice već su krenule da kukaju. Među njima je i "Premier" kladionica koja godišnje ima dobit veću od 50 miliona KM.

To im je izgleda malo, pa su na svom Fejsbuk profilu krenuli kukati što zatvaraju poslovnice u Bihaću, što drugi gradovi najavljuju iste mjere, te na kraju govore kako nisu mnogo novca zaradili u Bihaću, piše "072".

Tvrde da se u Bihaću desio “državni udar”, te da se to slavi kao pobjeda protiv kladionica.

Zasmetali su im i mediji i novinari i javnost.

“Mediji su ovih dana puni tekstova o 'pobjedi' Bihaća nad kladionicama. Kao i uvijek do sada, novinari prenose 'istinu' koju im servira politika. Kada mi pošaljemo dokaze da nije tako, to se ne objavljuje. Naravno, mediji ne smiju drugačije. Od politike žive, politika se preko njih oglašava i reklamira, politika ih ujutro može ugasiti", napisali su iz ovih kladionica i dodali:

"Kako onda očekivati da se pročita stvarna istina? Da stvar bude zanimljivija, nekolicini tih medija koji danas slave pobjedu Bihaća kroz zadnjih par mjeseci plaćali smo za reklame za naše igre. Ti su im novci bili super. A šta je stvarna istina o 'pobjedi Bihaća nad kladionicama?'"

Tvrde da je istina "to da je posrijedi potpuno ignorisanje Ustava FBiH i presuda Ustavnog suda FBiH".

"Ni medije ni javnost ne zanima stvarna istina, slavi se ova 'velika' pobjeda protiv omraženih kladionica, a drugi gradovi se pripremaju za iste poteze koji će kao i puno puta do sada rezultirati vraćanjem novca iz budžeta”, kukaju iz Sportske kladionice "Premier".

Dalje tvrde kako gotovo 20 godina opštine i gradovi donose komunalne takse protivno Ustavu FBIH. Tvrde da postoji više od stotinu presuda u korist kladionica “ne zato jer Ustavni sud voli kladionice, nego jer crno na bijelo ispred sebe ima kršenje Ustava”.

U nastavku tvrde kako preko njih političari skupljaju političke poene, jer, ako se kladionica zatvori oni uzmu zasluge, a ako kladionica dobije na sudu, tad odgovornost snove opštine/gradovi, a ne lično političar. Dalje se pozivaju da je za kladionice jedino nadležno, naravno, Ministarstvo finansija FBiH, a nikako grad, opština ili inspektor.

Takođe, "Premier" kladionica je zakukala kako kladionice ne zarađuju baš previše, te da im je u Bihaću ostalo ukupno 4 miliona KM bruto prihoda na koje nisu uračunali troškove".

"Uporno se kroz medije plasira informacija kako su kladionice u Bihaću zaradile stotine miliona maraka. Kao i uvijek, javnosti se podmeću lažne informacije. U prvih 9 mjeseci 2025. godine kladionice u Bihaću su zaprimile 33,7 miliona maraka uplata, isplatile 29,7 miliona maraka dobitaka te im je ostalo ukupno 4 miliona maraka bruto prihoda, od čega su dalje plaćale sve tekuće troškove (zakup prostora, plate i doprinose radnika te ostala javna davanja). Izračunajte koliko bi to moglo biti za 50-ak poslovnica i za 9 mjeseci. I ovo su podaci koji se mogu provjeriti u Poreskoj upravi”, napisali su iz "Premier" kladionice i poručili kako se igra “do zadnjeg sudijskog zvižduka i on još nije sviran”.