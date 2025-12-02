U Bijeljini građani ostaju bez grijanja, dok se ne otkloni kvar na postrojenju

Korisnici "Gradske toplane" u Bijeljini neće imati grijanja dok se ne otkloni veliki kvar na postrojenju, čija sanacija je u toku, saopšteno je danas iz ovog preduzeća.

Iz "Toplane" navode da svi radnici preduzeća pokušavaju nadljudskim naporima da u što kraćem roku saniraju kvar.

"Izvinjavamo se korisnicima naših usluga", naveli su iz ovog gradskog preduzeća.