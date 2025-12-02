Logo
U Bijeljini građani ostaju bez grijanja, dok se ne otkloni kvar na postrojenju

ATV

02.12.2025

13:00

0
У Бијељини грађани остају без гријања, док се не отклони квар на постројењу

Korisnici "Gradske toplane" u Bijeljini neće imati grijanja dok se ne otkloni veliki kvar na postrojenju, čija sanacija je u toku, saopšteno je danas iz ovog preduzeća.

Iz "Toplane" navode da svi radnici preduzeća pokušavaju nadljudskim naporima da u što kraćem roku saniraju kvar.

drva

Društvo

Grijanje na drva ili pelet: Šta se ove zime više isplati?

"Izvinjavamo se korisnicima naših usluga", naveli su iz ovog gradskog preduzeća.

