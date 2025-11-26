Grijanje vam je upaljeno, ali je u prostorijama i dalje hladno: Riješite ovaj problem za pet minuta

Vaš dom je hladan, iako je grijanje uključeno — razlog može da bude zarobljen vazduh u radijatorima. Za samo 5 minuta, odzračivanje radijatora možete povratiti efikasnost grijanja i osjećaj prijatne topline.

Zašto Vam je i dalje hladno — čak i kad su radijatori topli

Kad radijatori rade, ali Vi i dalje osjećate hladne tačke u sobama, problem često nije u kotlu ili energiji — problem je vazduh zarobljen u sistemu. To blokira cirkulaciju tople vode i smanjuje prenos toplote, pa dijelovi radijatora ostaju hladni, a dom ne grije optimalno.

Robert Kvinton iz Construction Megastorea objašnjava da mnogi vlasnici kuća misle da njihov sistem grijanja radi kako treba, ali upravo male prilagodbe (kao odzračivanje) imaju ogroman uticaj.

Brzo rješenje: Kako odzračiti radijator – korak po korak

Isključite grijanje (ili smanjite temperaturu)

Prije nego što procedura počne, smanjite pritisak u sistemu ili potpuno ugasite grijanje — na taj način izbjegavate da vruća voda iscuri.

Identifikujte ventil za odzračivanje

Gledajte vrh radijatora — obično se nalazi na jednom kraju. To je mali ventil koji može da se otvori ključem ili odvijačem.

Držite posudu i krpu spremne

Vazduh izlazi u prskajućoj formi, pa je dobro da postavite posudu ispod i imate krpu da obrišete eventualne kapljice vode.

Polako otvorite ventil

Okrenite ventil polako – čućete da vazduh izlazi (gargle zvuk). Kada počne da curi voda ravnomjernim mlazom, znači da je vazduh izašao.

Zatvorite ventil i uključite grijanje

Vratite ventil u prvobitan položaj i ponovo pokrenite grijanje. Trebalo bi da osjetite brži i ravnomjerniji protok toplote.

Zašto ovaj trik radi i kako poboljšava grijanje

Više toplote, niži trošak: S oslobođenim vazduhom, grijanje radi efikasnije — manje energije se gubi.

Brže zagrijavanje: Radijatori se ravnomjernije zagrijavaju, bez hladnih zona.

Manje šumova: Ako ste čuli žuborenje ili lupkanje u radijatorima, odzračivanje često rješava taj problem.

Dodatni savjeti – kada odzračivanje nije dovoljno

Ako i poslije odzračivanja i dalje osjećate hladne dijelove ili da dom nije dovoljno topao, razmislite o sljedećem:

Provjerite izolaciju oko prozora i vrata: Hladan vazduh može ulaziti kroz loše dihtovane prozore ili pukotine u zidu.

Redovno održavajte grijni sistem: Stručnjaci preporučuju odzračivanje barem svakih šest mjeseci.

Čišćenje radijatora: Talog ili rđa u radijatorima (mulj) može ometati protok – stručnjak može pomoći sa temeljitim čišćenjem.

Provjetravanje prostora: Kratko otvaranje prozora nekoliko puta dnevno pomaže da vlaga ne zadržava hladan osjećaj, ali pazite da ne rashladite sobu previše.

Zaključak

Odzračivanje radijatora je jednostavan i brz trik, ali može da promijeni cijeli osjećaj topline u Vašem domu. Ako redovno radite ovaj korak, grijanje će raditi efikasnije – Vaš stan će postati prijatniji, a računi mogu da se smanje. Uz to, provjerite izolaciju i održavajte sistem grijanja, i ne dozvolite da Vas misterija hladnih soba više muči.