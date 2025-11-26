Uz novembarsku penziju stiže 100 KM pomoći

Izvor:
ATV
26.11.2025
08:24
Komentari:0
Zeničko-dobojski kanton uplatio je sredstva Federalnom fondu PIO u iznosu od 3.458.500 KM, čime je ispunjeno obećanje da će za 34.525 penzionera sa područja ovog kantona biti osigurana jednokratna pomoć u visini od 100 KM.
Sredstva su obezbijeđena unutrašnjim preraspodjelama u okviru nadležnih ministarstava.
Gradovi i opštine
Jošavka i Pliva u naglom porastu
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice osiguralo je 400.000 KM, dok je preostali iznos od 3.058.500 KM obezbijedilo Ministarstvo finansija ZDK, piše "Depo".
Pravo na pomoć ostvaruju penzioneri koji primaju minimalnu penziju, kao i korisnici srazmjernih penzija čiji iznos ne dostiže nivo minimalne penzije u FBiH.
Zdravlje
Ovaj napitak su naše bake kuvale zimi: Spas je za prehladu
Federalni fond PIO izvršiće isplatu pomoći uz penziju za mjesec novembar, u skladu s dostavljenim sredstvima.
BiH
1 d2
Zanimljivosti
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
01
13
53
13
52
13
49
13
40
Trenutno na programu