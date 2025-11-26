Logo
Uz novembarsku penziju stiže 100 KM pomoći

ATV

26.11.2025

08:24

паре, новац, марке
Foto: ATV

Zeničko-dobojski kanton uplatio je sredstva Federalnom fondu PIO u iznosu od 3.458.500 KM, čime je ispunjeno obećanje da će za 34.525 penzionera sa područja ovog kantona biti osigurana jednokratna pomoć u visini od 100 KM.

Sredstva su obezbijeđena unutrašnjim preraspodjelama u okviru nadležnih ministarstava.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice osiguralo je 400.000 KM, dok je preostali iznos od 3.058.500 KM obezbijedilo Ministarstvo finansija ZDK, piše "Depo".

Pravo na pomoć ostvaruju penzioneri koji primaju minimalnu penziju, kao i korisnici srazmjernih penzija čiji iznos ne dostiže nivo minimalne penzije u FBiH.

Federalni fond PIO izvršiće isplatu pomoći uz penziju za mjesec novembar, u skladu s dostavljenim sredstvima.

penzije

Penzioneri

jednokratna pomoć

