Potvrđeno za ATV: Rada Manojlović u Trebinju za doček Nove godine

ATV

26.11.2025

07:55

Trebinjci i njihovi gosti Novu 2026. godinu dočekaće uz muzičku zvijezdu, pjevačicu Radu Manojlović, potvrdio je za ATV gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Za reprizu Nove godine Trebinje je još jedno zvučno ime Hari Mata Hari.

Hronika

Prijavljen nestanak djevojke: Bila u automobilu koji je sletio u jezero?

Grad Trebinje zajedno sa Turističkom organizacijom, najavljuju vrhunsku atmosferu, bogat prateći program i odličan provod za sve generacije. Organizatori kažu da će Trebinje još jednom pokazati zašto je postala omiljena zimska destinacija.

Trebinje

doček nove godine

Rada Manojlović

