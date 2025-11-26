Prijavljen nestanak djevojke: Bila u automobilu koji je sletio u jezero?

U jezero Međuvršje u blizini Čačka u utorak, 25. novembra, u poslijepodnevnim časovima sletjelo je vozilo u kome su se navodno nalazile dvije osobe.

Nedugo zatim, vatrogasno-spasilačke jedinice i ronioci žandarmerije započeli su detaljno pretraživanje Zapadne Morave kao i pomenutog jezera između Čačka i Užica, a Telegraf nezvanično saznaje da se upravo istražuje mogućnost da se u vozilu koje je sletjelo u jezero nalazila Ana Radović, djevojka sa Zlatibora, čiji je nestanak prijavila njena majka.

Takođe se sumnja da je Ana bila u automobilu sa jednim mladićem.

Potraga za dvadesetogodišnjom Anom Radović traje od 23. novembra, kada je sa Zlatibora krenula put Beograda kako bi se vratila na fakultet. Od tada joj se gubi svaki trag.

"Poslednji telefonski kontakt imala je sa bratom u trenutku kada se nalazila u okolini Čačka, nakon čega joj se telefon ugasio i više nije bila dostupna. Ana je visoka oko 170 centimetara, ima smeđu kosu i svijetlo zelene oči" potvrđeno je za agenciju RINA.

Policija sprovodi detaljnu istragu i pretragu samog jezera i njegove obale, kako bi bile utvrđene okolnosti nestanka djevojke, ali i vozila koje je navodno sletjelo sa puta i završilo u vodi.

Policija i Osnovno javno tužilaštvo u Užicu zasad imaju mnogo pitanja bez odgovora, a prijava nestanka djevojke je jedina konkretna informacija koju imaju. U toku je operativni rad i analiza baznih stanica u okolini, kako bi bilo utvrđeno da li je neka od njih uhvatila signal njenog telefona.