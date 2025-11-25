Logo
Large banner

Dojava o postavljenoj bombi u banjalučkom hotelu, oglasila se policija

Izvor:

ATV

25.11.2025

17:55

Komentari:

3
Дојава о постављеној бомби у бањалучком хотелу, огласила се полиција
Foto: Tok TV

Nepoznato lice prijavilo je telefonom da je u jednom hotelu u Banjaluci postavljena bomba i u toku je protivdiverzioni pregled, rečeno je iz PU Banjaluka.

"Danas oko 16,55 časova nepoznato lice putem telefona prijavilo je da je u hotelu u Banjaluci postavljena bomba, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka. U vezi sa navedenim, policijski službenici postupaju u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", saopšteno je iz PU Banjaluka

Kako su naveli, navedeni hotel je u potpunosti evakuisan i u toku je protivdiverzioni pregled.

rotacija policija rs mup rs

BiH

Magazinović tvrdi: Dojava o bombi tokom sjednice GO SDP-a u Banjaluci

Podsjećamo, ranije danas šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović objavio je na društvenim mrežama da je dojavljena bomba u Banjaluci gdje se obilježava tzv. "Dan državnosti" BiH.

(Foto: Tok TV)

Podijeli:

Tagovi:

SDP BiH

nepostojeći dan državnosti

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Полиција аутомобил

Hronika

Muškarcu koji je pucao na Bjelašnici određen pritvor

1 d

0
Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту

Svijet

Jezivo ubistvo: Mlada pjevačica izrešetana u autu

1 d

0
"Ђоковића новац никада неће натјерати да уради нешто у шта не вјерује"

Tenis

"Đokovića novac nikada neće natjerati da uradi nešto u šta ne vjeruje"

1 d

0
НБА скандал који "тресе" кошарку

Košarka

NBA skandal koji "trese" košarku

1 d

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Muškarcu koji je pucao na Bjelašnici određen pritvor

1 d

0
policija Srbija

Hronika

"Nije ni slutio da ga je bliska osoba namamila u smrt": Novi jezivi detalji istrage ubistva

1 d

0
Хорор: Очух силовао малољетну пасторку, остала трудна! Мајка знала и ћутала?

Hronika

Horor: Očuh silovao maloljetnu pastorku, ostala trudna! Majka znala i ćutala?

1 d

1
ПУ Бањалука хапсила због дроге, троје завршило у лисицама

Hronika

PU Banjaluka hapsila zbog droge, troje završilo u lisicama

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner