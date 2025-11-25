Dojava o postavljenoj bombi u banjalučkom hotelu, oglasila se policija

Nepoznato lice prijavilo je telefonom da je u jednom hotelu u Banjaluci postavljena bomba i u toku je protivdiverzioni pregled, rečeno je iz PU Banjaluka.

"Danas oko 16,55 časova nepoznato lice putem telefona prijavilo je da je u hotelu u Banjaluci postavljena bomba, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka. U vezi sa navedenim, policijski službenici postupaju u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", saopšteno je iz PU Banjaluka

Kako su naveli, navedeni hotel je u potpunosti evakuisan i u toku je protivdiverzioni pregled.

BiH Magazinović tvrdi: Dojava o bombi tokom sjednice GO SDP-a u Banjaluci

Podsjećamo, ranije danas šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović objavio je na društvenim mrežama da je dojavljena bomba u Banjaluci gdje se obilježava tzv. "Dan državnosti" BiH.

(Foto: Tok TV)