Dojava o postavljenoj bombi u banjalučkom hotelu, oglasila se policija

Izvor:
ATV
25.11.2025
17:55
Komentari:3
Nepoznato lice prijavilo je telefonom da je u jednom hotelu u Banjaluci postavljena bomba i u toku je protivdiverzioni pregled, rečeno je iz PU Banjaluka.
"Danas oko 16,55 časova nepoznato lice putem telefona prijavilo je da je u hotelu u Banjaluci postavljena bomba, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka. U vezi sa navedenim, policijski službenici postupaju u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP-a u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom", saopšteno je iz PU Banjaluka
Kako su naveli, navedeni hotel je u potpunosti evakuisan i u toku je protivdiverzioni pregled.
BiH
Magazinović tvrdi: Dojava o bombi tokom sjednice GO SDP-a u Banjaluci
Podsjećamo, ranije danas šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović objavio je na društvenim mrežama da je dojavljena bomba u Banjaluci gdje se obilježava tzv. "Dan državnosti" BiH.
(Foto: Tok TV)
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d1
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
04
14
02
14
01
13
53
13
52
Trenutno na programu