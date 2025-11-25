Logo
Large banner

Jezivo ubistvo: Mlada pjevačica izrešetana u autu

25.11.2025

17:49

Komentari:

0
Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту
Foto: Instagram / delarosaaaa

Latino pjevačica i influenserka Maria de la Rosa (22), ubijena je u Los Anđelesu.

Prije napada je sjedila u parkiranom automobilu, prenose mediji.

Svjedoci su rekli policajcima da su se osumnjičeni prikrali automobilu prije nego što su počeli pucati. Ranjena pjevačica je prevezena u bolnicu, gdje je proglašena mrtvom.

Dvije osobe koje su bile s njom u automobilu su povrijeđene. Nije objavljeno u kakvom su stanju, navodi ABC.

Još uvijek niko nije uhapšen, a nadležni nisu otkrile motiv zločina. Maria de la Rosa je u avgustu ove godine objavila svoj debitantski singl "No me llames".

Njeni fanovi, prijatelji i kolege se opraštaju od nje na društvenim mrežama. Među njima su producent Džimi Umile i Huan Mojes, frontmen grupe Los Gemelos de Sinaloa, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Pjevačica

Los Anđeles

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Срушио се авион: Има погинулих

Svijet

Srušio se avion: Ima poginulih

1 d

0
Милановић дјеловање ЕУ званичника назвао сотонским

Svijet

Milanović djelovanje EU zvaničnika nazvao sotonskim

1 d

2
Avion

Svijet

Zbog štrajka otkazano 110 dolaznih letova

1 d

0
Пепе Ескобар: Русија неће прихватити предложени амерички план за Украјину

Svijet

Pepe Eskobar: Rusija neće prihvatiti predloženi američki plan za Ukrajinu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner