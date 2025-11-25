Jezivo ubistvo: Mlada pjevačica izrešetana u autu

Latino pjevačica i influenserka Maria de la Rosa (22), ubijena je u Los Anđelesu.

Prije napada je sjedila u parkiranom automobilu, prenose mediji.

Svjedoci su rekli policajcima da su se osumnjičeni prikrali automobilu prije nego što su počeli pucati. Ranjena pjevačica je prevezena u bolnicu, gdje je proglašena mrtvom.

Dvije osobe koje su bile s njom u automobilu su povrijeđene. Nije objavljeno u kakvom su stanju, navodi ABC.

Još uvijek niko nije uhapšen, a nadležni nisu otkrile motiv zločina. Maria de la Rosa je u avgustu ove godine objavila svoj debitantski singl "No me llames".

Njeni fanovi, prijatelji i kolege se opraštaju od nje na društvenim mrežama. Među njima su producent Džimi Umile i Huan Mojes, frontmen grupe Los Gemelos de Sinaloa, prenosi Kliks.