Hoće li Blanuša na čelo stranke: Evo kada SDS bira predsjednika

Srpska demokratska stranka (SDS) odlučila je danas, na sjednici Glavnog odbora, da unutarstranački izbori budu održani 28. decembra.

Iako o potencijalnim kandidatima nakon sjednice nije govoreno, u javnosti se sve češće spominje da bi to mogao da bude Branko Blanuša.

Inače, na GO je odlučeno da Blanuša u oktobru naredne godine bude kandidat SDS-a na opštim izborima. Više o tome pročitajte na OVOM LINKU.

"Ima šanse da (prihvati) kandidaturu za predsjednika stranke, ali to pitanje opstaje otvoreno", poručeno je nakon sjednice Glavnog odbora.

Bez predsjednika od jula

Podsjećamo, SDS je od jula bez predsjednika stranke kada je Milan Miličević podno neopozivu ostavku na ovu poziciju.

Tada je Jovica Radulović, dotadašnji predsjednik Glavnog odbora, postao vršiolac dužnosti predsjednika stranke do unutarstranačkih izbora.

Pored Miličevića, tada su ostavke podnijela i četiri člana Predsjedništva SDS-a, Ognjen Bodiroga, Mirjana Orašanin, Milica Radovanović i Đorđe Milićević.