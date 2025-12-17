SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

Izvor:
ATV
17.12.2025
18:18
Komentari:3
Branko Blanuša biće kandidat i na opštim izborima koji će biti održani u oktobru naredne godine.
Odlučio je ovo Glavni odbor stranke na današnjoj sjednici održanoj u Banjaluci.
