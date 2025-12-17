SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

Branko Blanuša biće kandidat i na opštim izborima koji će biti održani u oktobru naredne godine.

Odlučio je ovo Glavni odbor stranke na današnjoj sjednici održanoj u Banjaluci.

"Usvojen je Prijedlog da Branko Blanuša bude prijedlog kandidata za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima", rečeno je nakon sjednice.

Ova odluka je jednoglasno usvojena.

Blanuša je bio kandidat SDS i opozicije na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.