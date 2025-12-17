Logo
Large banner

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

Izvor:

ATV

17.12.2025

18:18

Komentari:

3
Бранко Блануша
Foto: ATV

Branko Blanuša biće kandidat i na opštim izborima koji će biti održani u oktobru naredne godine.

Odlučio je ovo Glavni odbor stranke na današnjoj sjednici održanoj u Banjaluci.

Главни одбор СДС-а

Republika Srpska

Hoće li Blanuša na čelo stranke: Evo kada SDS bira predsjednika

"Usvojen je Prijedlog da Branko Blanuša bude prijedlog kandidata za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima", rečeno je nakon sjednice.

Ova odluka je jednoglasno usvojena.

Blanuša je bio kandidat SDS i opozicije na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Branko Blanuša

SDS

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

2 h

0
Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

Zanimljivosti

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

2 h

0
САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Svijet

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

2 h

1
"Хурикан" у ужем избору за награду Оскар

Kultura

"Hurikan" u užem izboru za nagradu Oskar

2 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић: Трампова администрација препознаје шта су ограничења за БиХ

Republika Srpska

Cvijanović: Trampova administracija prepoznaje šta su ograničenja za BiH

3 h

0
Додик: ФК "Козара" градишка симбол спорта, традиције и заједништва

Republika Srpska

Dodik: FK "Kozara" gradiška simbol sporta, tradicije i zajedništva

3 h

0
Цвијановић: Резултати избора показали - народ жели да нови предсједник буде Каран

Republika Srpska

Cvijanović: Rezultati izbora pokazali - narod želi da novi predsjednik bude Karan

3 h

7
Настављена сједница НСРС, ево шта је пред посланицима

Republika Srpska

Nastavljena sjednica NSRS, evo šta je pred poslanicima

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

55

Poruke su slutile najgore: Ovo je Ana Volš pisala majci pre nego što je nestala

20

43

Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

20

36

Putin: "Evropski prasići" nadali se brzom raspadu Rusije

20

29

"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

20

25

Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner