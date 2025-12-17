"Hurikan" u užem izboru za nagradu Oskar

Izvor:
Animirani film "Hurikan", koji je nastao uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, našao se u užem izboru za nagradu Oskar - među 15 najboljih animiranih kratkih filmova u svijetu.
Ovo je izuzetan uspjeh i ogromno priznanje za autorski tim, koproducente i sve institucije koje su prepoznale snagu ove priče i podržale njeno nastajanje.
Film je režirao Jan Saška, a kao koproducent iz Banja Luke potpisuje se Mladen Đukić (AEON produkcija), što ovaj uspjeh čini još značajnijim za domaću kinematografiju i regionalnu filmsku scenu.
Producenti:
Kamila Dohnalova (Last Films), Martin Vandas (MAYP film)
Ko-producenti:
Antoine Lietout, Ivan Zuber (Laidak Films), Juraj Krasnohorsky (Artichoke Production), Mladen Đukić (AEON Production)
Film je podržan od strane:
"Region Nouvelle-Aquitaine", "CNC - Centre national du cinéma et de l'image animee", Audio-vizuelnog centra Republike Srpske u saradnji sa Si-en-si, "Magelis" u saradnji sa Prague Audiovisual Fund i Si-en-si, te Departement de la Charente".
