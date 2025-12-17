Cvijanović: Trampova administracija prepoznaje šta su ograničenja za BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska i njene institucije cijene politiku predsjednika SAD Donalda Trampa i sadašnje američke administracije, koja je pokazala pragmatičnost.

Cvijanovićeva je rekla da sadašnja američka politika nije primarno usmjerena generalno na Balkan, da je ujednačena, da nikoga ne favorizuje, te da je to ono što traži Republika Srpska, da ne bude u zapećku, što se dešavalo u prethodnom periodu.

"Željeli su da niko ne bude `donji`, kako to naš narod kaže, nego da svi budu izjednačeni. To se manifestovalo kroz prilično neobičan način skidanja sankcija za toliko fizičkih i pravnih lica, kao što se to desilo u našem slučaju", istakla je Cvijanovićeva za Radio Republike Srpske.

Ona je navela da je na tome zahvalna, navodeći da je to bio potez koji je pokazao da oni ne žele da bilo ko iz Republike Srpske ima određena ograničenja u odnosu na neke druge koje dolaze iz drugog entiteta ili nacionalnih korpusa.

Cvijanovićeva je rekla da je sadašnja američka administracija prepoznaje koje su to prevaziđene stvari, koje su to stvari koje su ograničenja za BiH, te dodala da u novoj strukturi nije vidjela nikoga ko kaže kako je divno da imate bonska ovlaštenja, naprotiv čula je samo drugačije stavove.

Ona je dodala da sadašnja američka administracija ne smatra da je u redu da iznad demokratskih institucije može postoji neki pojedinac koji glumi da je parlament, vlada, koji raspoređuje tuđi novac, kao što to radi Kristijan Šmit.

"To su definitivno za mene dobre i povoljne novosti, a to odmah pokazuje da je odnos prema demokratiji puno zdraviji, normalniji i zreliji nego što smo imali priliku da čujemo ranije", rekla je Cvijanovićeva i dodala da u budućem periodu očekuje još neke stvari od američke administracije, koje će biti u korist svih.

Ona je navela da takvih stavova nema u Evropi, osim kod nekih pojedinaca, navodeći da neki u EU zagovaraju politike koje nikada ne bi dozvolili u njihovoj zemlji.

Cvijanovićeva je podsjetila da je u Zagrebu razgovarala sa američkim ambasadorom u Hrvatskoj Nikol Megrou, te dodala da je prepoznala da se zagovara ekonomska diplomatija, te najavljuju američke investicije.

Ona je navela da ne zna kada će biti imenovan američki ambasador u BiH, te dodala da Republika Srpska, kao i Federacija BiH, imaju dobru saradnju sa otpravnikom poslova Džonom Ginkelom.

"Projekat Južne interkonekcije treba da pokaže interes i ekonomsko prisustvo na ovom prostoru. očekujem da će tu biti njegovo proširenje, ali i neke druge inicijative koje bi mogle biti dobre za nas", dodala je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o današnjem Samitu EU - zapadni Balkan, Cvijanovićeva je rekla da na ovu vrstu sastanaka ide predsjedavajući Predsjedništva, te da on tu iznosi samo svoj politički stav, a ne stav BiH, ako to nije usaglašeno sa druga dva člana.

"On može da ima svoj politički stav i sigurno ga može iznijeti. Ja sam kao predsjedavajuća odlazila i iznosila svoj politički stav, ali sam, za razliku od mojih kolega ili svakako jednog, uvijek otvorena, pa kažem da je to moj stav kao člana Predsjedništva, a da ako imam saglasnost za to, onda kažem da imam, ako nemam kažem da ne predstavljam cijelu BiH, naravno, jer to nije ni moguće. Ja predstavljam Republiku Srpsku u Predsjedništvu", pojasnila je Cvijanovićeva.

Govoreći o neodlasku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na ovaj sastanak, Cvijanovićeva je rekla da on zna zašto je to tako, te dodala da je Srbija najorganizovanija, najjača, najgabaritnija zemlja na zapadnom Balkanu.

Cvijanović: Prije evropskog puta raspetljati politička i pravna pitanja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska nema ništa protiv evropskog puta i reformi, ali da je potrebno prethodno raspetljati mnogo političkih i pravnih pitanja, u prvom redu nametanje zakona od nelegitimnog stranca.

"Stvari se moraju postaviti na pravo mjesto i onda neće biti problema ni sa kakvim zakonima", rekla je Cvijanović.

Ako se stvari ne slože kako treba, ako se ne identifikuju problemi, kaže Cvijanović, nema spasa u ovakvoj BiH kakva jeste.

"Nema ovdje uprijeko rješenja. Svako koje je donijeto naprečac, vratilo se kao bumerang, oštetilo je državu, a nije je unaprijedilo. Danas živimo u haosu, i u čemu je poenta da se igramo na ovakav način umjesto da poslažemo stvari kako treba", upitala je Cvijanović.

Ona je istakla da postoji hodogram koji bi pomogao da se riješe ta pitanja, navodeći da bi za rješavanje pitanja u pravosuđu mogla biti neka varijanta ranijeg strukturalnog dijaloga.

"Kada je u pitanju neka druga oblast, potrebno je shvatiti da postoje Ustav i ustavne nadležnosti, potrebno je rehabilitovati mehanizam koordinacije. To je moguće, decentralizovane države uspjele su to da urade. Zašto BiH ne uspijeva? Zato što imate petljanje neizabranih stranaca, bez ikakvog mandata, koji se upliću na svaki način u institucionalni, izborni, politički život u BiH", naglasila je Cvijanović.

Govoreći o drugim zadacima koji očekuju BiH na evropskom putu, ona je rekla da je usklađivanje zakonodavstva sa pravnim naslijeđem EU konstantna aktivnost u Republici Srpskoj već 20-ak godina.

"Nacionalni program integrisanja ima svoje poteškoće, da bi se napravio morate da razumijete šta su čije nadležnosti, koje su resorno nadležne institucije da provedu određenu aktivnost", objasnila je Cvijanović, navodeći da tu već postoje određeni raskoraci kada je u pitanju prihvatanje činjenice koje aktivnosti provodi koji nivio vlasti.

Prema njenim riječima, tu može da postoji jedna koordinaciona tačka, ali ne može da postoji neko ko će uzurpirati ovlaštenja.

Za zakone o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH i izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, Cvijanović je rekla da će biti spremni tek kada sa njima u potpunosti budu saglasne institucije Republike Srpske.

Osvrćući se na to da je opozicija iz Republike Srpske u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predložila svoju verziju ovih zakona, Cvijanović je ocijenila da oni pokušavaju pribaviti neku korist.

"Bojim se da će zapetljati ako nastave na taj način. Oni suštinski ne znaju šta su predviđene mjere i zamke koje ih čekaju na tom putu i bojim se da će se na tom putu preigrati. To je njihova politička igra, imaju saradnika u Elmedinu Konakoviću, bošnjačkim partijama u Sarajevu. Napravili su dogovor te vrste i te partije njih hvale gdje stignu", istakla je Cvijanović, koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Ona je naglasila da SNSD nema ništa protiv da opozicija ovaj posao završava kako misli da treba, ali da je to naopak posao.

Kada je u pitanju imenovanje glavnog pregovarača BiH sa EU, Cvijanović je konstatovala da i tu postoje političke prepreke.

"Od političkog Sarajeva čuli smo šta oni kažu ko bi mogao biti, ko ne može, koga bi htjeli, da ne može biti iz SNSD-a. Oni su previše podigli ljestvicu pa će sami morati da se ispod provlače, neće moći da je preskoče. Pustili smo ih da rade kako misle, iako znamo da će se naći pred zidom", rekla je Cvijanović za Radio Republike Srpske.

Na pokušaje da glavnog pregovarača imenuje Parlamentarna skupština BiH, Cvijanović je rekla da se svugdje taj posao vezuje za izvršnu vlast, a u BiH je to Savjet ministara.